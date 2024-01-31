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Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti

İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.

31.01.2024 17:06  Güncelleme: 17:19
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Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesi sonucu 74 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti

195 RUS ASKERİ DÖNDÜ

İki yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "31 Ocak'ta yapılan müzakereler sonucunda esaret altında hayati tehlikesi bulunan 195 Rus askeri, Kiev rejimi kontrolündeki bölgelerden geri gönderildi" denildi.

Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti

UKRAYNA, 207 ASKERİNİ GERİ ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, yapılan anlaşma doğrultusunda Rus tarafından 207 Ukraynalı esirin geri alındığını belirterek, "Bizimkiler evinde. 207 insan. Ne olursa olsun geri dönüyoruz" diyerek esaret altındaki tüm esirlerin geri dönmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti

DÜŞEN NAKLİYE UÇAĞINDA 65 UKRAYNALI ESİR ÖLMÜŞTÜ

24 Ocak'ta Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası anlaşması doğrultusunda Il-76 tipi nakliye uçağı, 65 Ukraynalı esiri Kiev tarafına teslim etmek için havalandıktan sonra Belgorod bölgesinde düşmüştü. Yaşanan olayda 65 Ukraynalı esirin yanı sıra 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti - Son Dakika
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