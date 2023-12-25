Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ: Türkiye teröre boyun eğmeyecektir

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Terörden medet umanlar, siyasetini ona endeksleyenler er ya da geç destekledikleri terörün kurbanı olurlar. Türkiye teröre ve onun arkasındaki güçlere asla boyun eğmeyecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Özdağ ve Grup Başkanvekili Bülent Kaya söz aldı.

Özdağ, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Terör saldırılarına dair parlamentoda ortak bir bildiriye imza attıklarını anımsatan Özdağ, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." diye konuştu.

Demokrasi isteyenlerin silaha sarılmaması gerektiğini belirten Özdağ, "Kimse dağın sözünü ve gayesini Meclise taşımamalıdır, taşıyamamalıdır. Terörden medet umanlar, siyasetini ona endeksleyenler er ya da geç destekledikleri terörün kurbanı olurlar. Türkiye teröre ve onun arkasındaki güçlere asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarına ve 2024 yılı bütçesine eleştirilerde bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Bu bütçe, maalesef Türkiye'de işsizliği bile doğru tanımlayamayan, vatandaşımızı zengin etmeyen, insanımızı mutlu etmek istese bile edemeyecek olan bir bütçe. Türkiye'de 85 milyon kişi var. 10 milyon zengin oluyor Türkiye'de ve bir 10 milyon da zenginlik yolundalar. 20 milyonun tuzu kuru ama geri kalan 65 milyon Türkiye'de fakir hayatı yaşıyor. İnanın ev kiralarını ödeyemiyorlar, inanın ev alamıyorlar, inanın araba alamıyorlar, aldıkları evlerin ve arabaların taksitlerini ödeyemiyorlar, çocuklarını kreşlere gönderemiyorlar, çocuklarının servis paralarını ödeyemiyorlar; aldıkları maaş yetmiyor. 11 bin 402 lirayla insanlar nasıl geçinirler Allah aşkına?"

Özdağ, iktidarın özgürlük, adalet değil fakirlik ve yoksulluk yaşatacağını öne sürerek, bunu bilmek için getirilen bütçeye bakmanın yeterli olacağını savundu.

"Vatanseverliğin tapusu kimsenin tekelinde değil"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şehitlere ve bütçe görüşmeleri sırasında vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet diledi.

Yaşanan terör saldırısının birkaç gün sonra unutulacağını ifade eden Kaya, "Unutmamak, unutturmamak ve yenilerinin bir daha yaşanmaması için samimiyetle konuşmamız, müzakere etmemiz, dertlenmemiz ve selim bir akılla düşünmemiz gerekir. Bu meseleyi ideolojilerimize, makamlarımıza, pozisyonlarımıza, stratejilerimize kurban etmeden düşünmeli, konuşmalı ve sorunu ortadan kaldırmak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

Vatanseverliğin tapusunun kimsenin tekelinde olmadığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Kendisini vatansever olarak görenler, kendisi dışındaki kişileri hainlikle yaftalamayı bir tarafa bırakmalıdır. Bu dar bakışı, samimiyetsiz linç kültürünü, kamplaştırıcı ve kutuplaştırıcı dili terk etmez, bu dilin prim yapmasını engellemezsek; düşünen, akıl eden, dertlenen, aklı başında birçok kişi ülke meselelerine kafa yoramayacak, özgürce sorgulayamayacak, çözüm önerilerini paylaşma imkanı bulamayacaktır. Meseleye samimi bir şekilde çözüm arayan bir iktidarın başlayacağı yer düşünen, akıl eden, dertlenen, aklı başında birçok kişinin çekinmeden, endişe etmeden, ülke meselelerine kafayı yoracağı, özgürce sorgulayacağı, çözüm önerilerini paylaşma imkanı bulacağı bir zemini inşa etmesidir."

Şehit ailesi ve şehit yakınlarının cenaze töreninde iktidara ya da muhalefete mensup siyasilere ya da kamu yöneticilerine gösterilen tepkinin acıdan kaynaklandığını belirten Kaya, bu tepkilerin de muhatabı tarafından baş tacı edilmesi, hoş görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaya, önceki yıllarda şehit cenazelerinde bakanlara ve iktidar milletvekillerine gösterilen tepkilerden örnekler vererek, "İktidar olarak şehit cenazelerinin sizin döneminizde de siyasi istismara konu edilmesi yanlış ve gayriahlaki olduğu gibi, muhalefete mensup kişilerin de katıldığı şehit cenazelerinde siyasi istismara maruz kalması yanlış ve gayri ahlakidir. Şayet size yapılanlara karşı çıktığınız gibi, bugün muhalefete yapılanlara da karşı çıkmazsanız, aksi durum iktidar olarak yıllarca bu protestoları hak ettiğiniz manasına gelir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin herkesin göz bebeği olması gerektiğini vurgulayan Kaya, denetlenen, sorgulanan, yeri geldiğinde özenli bir dille eleştirilen, yanlışlarına her halükarda sahip çıkılmayan, hukuk dışına çıkan kişileri ayıklayan silahlı kuvvetlerin varlığının, terörle mücadelenin olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyledi.