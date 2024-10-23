Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, terör örgütü elebaşına yönelik açıklamalarına ilişkin "Şehit analarımızın da yitirdiğimiz bütün şehitlerimizin de hukukunu koruyacak şekilde ama aynı zamanda bir nesli dağlarda tüketen terör örgütünün silahsızlandırılması da dahil, bir daha Türk ve Kürt gençlerin, hiçbir gencimizin kaybolmasına yol açmayacak şekilde bir eylem planını açık şekilde ortaya koyun." çağrısında bulundu.

Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin hicap duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, olayın sonuna kadar takip edilmesi talimatı vermesini talep etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin Davutoğlu, "FETÖ terör örgütünün başı vatansız, zelil bir şekilde son nefesini verdi. İster seküler; 28 Şubat'ta, 27 Mayıs'ta gördüğümüz cuntalar, isterse FETÖ örneğinde gördüğümüz dini yapılanma şeklinde olsun çeteleşen her türlü faaliyet, devletin işleyişini yok eder. Bütün bu tecrübelerden hareketle devletimizde kapsamlı bir reform hareketi gerektiğini biliyoruz." dedi.

15 Temmuz darbe girişimine yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulduğunu anımsatan Davutoğlu, komisyonda verdiği yanıtlardan oluşan "Tarihe Kayıtlar" başlıklı bir kitap yazdığını anlattı.

Komisyonda verilen cevapların TBMM Genel Kurulu'na indirilmediğini söyleyen Davutoğlu, kitabı bu nedenle yazdığını belirtti. Davutoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, bu raporun Genel Kurula indirilmesi çağrısında bulundu.

"Toplumsal psikolojimizi tahrip edecek bir sürece asla izin vermemeliyiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamalarına yönelik Davutoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Gece boyu Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden yoğun bir sosyal medya fırtınası koptu. Siyasetçilerin her biri farklı cephelerden sert açıklamalarla çıtayı yükseltti. Sayın Bahçeli'ye sosyal medyada sorulanları tekrar sormayacağım. Sayın Cumhurbaşkanına 'Terörist başını asın' diye vaktinde urgan attığınız dönemden bu döneme nasıl geldiniz, diye sormayacağım. Sorum net ve açık. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan, hayatımız boyunca ve partimizin programı içinde de mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak tanımladığımız ve çözüm noktasında da tam demokrasiyi gösterdiğimiz Kürt sorunu konusunda gerçekten bir adım atmak istiyorsanız, bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Toplumsal psikolojimizi tahrip edecek bir sürece asla izin vermemeliyiz.

Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, eğer bir rehabilitasyon sürecine öncülük edeceklerse, son derece şeffaf bir şekilde kamuoyuna çıkıp bunu açıklamalılar. Stratejik olarak böyle bir hamleyi gördüğümüzde, buna destek vereceğimizden şüphe olmasın. Ama önceden nereye ulaşacağı belli olmaksızın, fevri açıklamalarla eğer toplumun sinir uçları tahrik edilmeye başlarsa, oradan herhangi bir rehabilitasyon süreci çıkmaz. Sayın Bahçeli'ye çağrımız; şehit analarımızın da yitirdiğimiz bütün şehitlerimizin de hukukunu koruyacak şekilde ama aynı zamanda bir nesli dağlarda tüketen terör örgütünün silahsızlandırılması da dahil, bir daha Türk ve Kürt gençlerin, hiçbir gencimizin kaybolmasına yol açmayacak şekilde bir eylem planını açık şekilde ortaya koyun. Biz bunu görelim."

"Alamadığı tek kale, Milli Görüş kalesidir"

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan ise "yenidoğan çetesi"nin, ülkenin sağlık sistemi ile beraber denetim ve takip sisteminin de çöktüğünün ilanı olduğunu ileri sürdü.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin Arıkan, "28 Şubat sürecinde Erbakan Hocamıza demediği kalmayan, sonraki süreçte Milli Görüş'e olan nefretini hiçbir zaman gizlemeyenlerin alamadığı tek kale, Milli Görüş kalesidir. 55 yıllık hareketimizin hiçbir döneminde FETÖ ile yan yana gelmedik, hasret çekmedik, birlikte yol yürümedik, ne isterlerse de vermedik." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına değinen Arıkan, "Öncelikle bu kimin planı? Cumhur İttifakı'nın mı, ABD- İsrail ikilisinin mi planı? İkincisi dünkü davet, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin yaşayacağı yeni sıkıntıların bir fragmanı mı?" sorularını yöneltti.

Mahmut Arıkan, ülkeyi değil, kendi çıkarlarını merkeze alan her türlü hamlenin karşısında ve milletin menfaatine olan her türlü çabanın yanında olacaklarını söyleyerek, "Terör belası çözülecekse, samimiyseniz, elinizi taşın altına koyacaksanız, biz gövdemizi dağların altına koymaya hazırız. Yok eğer küçük hesaplar peşinde, milleti oyalıyorsanız; göreceksiniz bu millet terörü de sizi de bu memleketten temizler." diye konuştu.