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Saadet ve Gelecek Partisi Milletvekilleri Gazze'ye Yardım İçin Mısır'a Gidiyor - Son Dakika

Saadet ve Gelecek Partisi Milletvekilleri Gazze'ye Yardım İçin Mısır'a Gidiyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 15:29

Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır'a hareket ediyor. Heyet, ziyaret öncesi havalimanında basın açıklaması yapacak ve Mısır Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunacak.

SAADET ve Gelecek Partisi'nden milletvekilleri, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla yarın sabah Mısır'a gidiyor.

TBMM grubundan Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla yarın sabah İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a hareket edecek. Heyet, ziyaret öncesi havalimanının VIP bölümünde bir basın açıklaması yaparak, Gazze'de yaşananlar ve bu ziyaretin amacı hakkında açıklamada bulunacak. Heyette, Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün yer alacak. Milletvekili heyeti, Mısır Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettikten sonra burada açıklamada bulunacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Saadet ve Gelecek Partisi Milletvekilleri Gazze'ye Yardım İçin Mısır'a Gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet ve Gelecek Partisi Milletvekilleri Gazze'ye Yardım İçin Mısır'a Gidiyor - Son Dakika
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