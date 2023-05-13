Saat 18'den sonra video paylaşan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Dağ'dan tepki: Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğu

Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kurallar gereği, propaganda yasağı bugün saat 18.00'de başladı.

"BAY KEMAL'İN EN ÇILGIN PROJESİ DEMOKRASİDİR"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saat 19.'00'da Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" dedi, işaret ettiği saat gelince beklenen paylaşımı yaptı. 4 dakika 3 saniyelik video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir." dedi.

"ALENEN KANUN TANIMAZLIK VE DEMOKRASİ HAYDUTLUĞU"

Kılıçdaroğlu'nun propaganda yasağı başladıktan 1 saat sonra paylaşım yapmasına AK Parti'den tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu durumun kanun tanımazlık olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayıp, YSK'nın propaganda yasağına ilişkin maddesini de ekleyen Hamza Dağ, "Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu. Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.