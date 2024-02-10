Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı - Son Dakika
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Politika

Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı

Üç dönemdir Tuzla'da belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri için bir dönem daha aday gösterilen Şadi Yazıcı, yeni dönemde yapmayı hedeflediği projeleri kamuoyu ile paylaştı. Programda yaptığı konuşmada Tuzla'nın İstanbul'un en görkemli merkezi olacağını belirten Yazıcı, "Tuzla, İstanbul'un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam" dedi.

10.02.2024 16:04  Güncelleme: 17:08
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Tuzla Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 5 yılda Tuzla için vaat ettiği projelerini geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Toplantıda konuşan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ve MHP yöneticilerine teşekkür ederek, Tuzla halkının kendisine gösterdiği desteğe vurgu yaptı.

Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM" MESAJI

Yazıcı, 20 yıldır siyaset yaptığını ve Tuzla'ya hizmet etmeyi göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıdığını belirterek, Tuzla'nın İstanbul'un cazibesi en yüksek yaşam merkezi haline geldiğini söyledi. Yazıcı, Tuzla Belediyesi olarak 550 birbirinden özel projeyle Tuzla'nın gelişimine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık. Ama yetmez. Tuzla, İstanbul'un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam" dedi.

Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı

"BİZİM KAVGAYLA İŞİMİZ YOK AMA..."

Başkan Yazıcı, yeni dönem projelerini anlattığı toplantıda "Son 2 yılda CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadığımız bütün tartışmaların nedeni tam da budur. CHP'li Başkan Tuzla'nın hedeflerini, yerini anlayamadı. Tuzla'yı büyükşehir belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti, kaderine terk etti. Bizim kavgayla işimiz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla'nın hakkını kimsede bırakmayız. Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik. Tavşantepe – Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Hacet Deresi, Hünkar Çayırı Bağlantı Yolu, Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi. İstediğimiz bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla'nın hakkıydı. Fakat, bize duyarsız kaldılar, Tuzla'nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, küçümsediler. 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'la görüştüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da başlatılan CHP'li başkan tarafından kaderine terkedilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak. En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız" ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı

İŞTE BAŞKAN YAZICI'NIN YENİ DÖNEM VAATLERİ;

  • İçmeler ve Aydıntepe Mahallelerine eğitim, spor ve rekreasyon vadisi
  • Beşevler Mı·llet Bahçesı·
  • Şehitler Caddesi Millet Bahçesi
  • İçmeler Millet Bahçesi
  • Fuar ve Etkinlik Merkezi
  • Rüveyda Fuaye ve Davet Salonu
  • Mahallelerimize 20 yeni park yapacağız, 40 parkı revize edeceğiz
  • Cami Mahallesi'ne Açık Hava Spor Tesisi
  • Trafik Parkı
  • Kaykay Park
  • Duyu Park
  • Organik Ürünler Bahçesi
  • Ekolojik Park Su Hasadı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi
  • Sürdürülebilir Parklar
  • Mahallelere Geri Dönüşüm Toplama İstasyonu
  • Şehit Ahmet Köroğlu Millet Kıraathanesi
  • İçmeler Mahallesi'ne 2 Yeni Okul
  • İçmeler Gençlik ve Kültür Merkezi
  • Youtube Stüdyosu
  • Gençler için Etüd Merkezleri
  • Ortaokul Mesleki Bilgilendirme Merkezi
  • Mobil Kütüphane
  • Çınar Parkı Bilgi Evi Sanat Merkezi
  • Tuzla Geneli Revizyon İmar Planı Çalışmaları
  • Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm Alanları
  • Kavşak Düzenlemeleri
  • 9 Yeni Prestij Caddeleri
  • Cadde Aydınlatmaları
  • Kurban Kesim Yeri
  • D100 Kuzey-Güney Yeni Yol Bağlantısı
  • Marina – Bayramoğlu Bağlantı Yolu
  • İçmeler Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • Evlerde Fizik Tedavi Hizmeti
  • Hasta Bakıcı Hizmeti
  • İhtiyaç Sahibi Tüm Engellilere Medikal Ürün Desteği
  • Çölyak Hastalarına Gıda Desteği
  • Hayvan Barınağı
  • Aile Üniversitesi
  • Kadın Girişimcilere Destek
  • Tuzla Yenilikçi Kadın Kooperatifçilik Desteği
  • Engelsiz Evler
  • Görme Engelliler Kütüphanesi
  • Yeni Evleneceklere Evlilik Paketi
  • Sitelerde Ücretsiz Spor Dersleri
  • Özel Çocuklara Binicilik Dersi
  • Diji Aile/ Dijital Eğitim
  • Şifa - Mimar Sinan Fitness Salonu
  • Tuzla Kahvecisi
  • Taziye Evleri
Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı

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    Yorumlar (3)

  • Beşiktaş 1903: Akp belediyesi ve yönetim gülüyorum 14 8 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu kim ? Ha Ekrem' in programına provakotörlük yapıp alandan ıslıklanarak kaçan kişi değilmi 13 8 Yanıtla
  • Necati Kaya: Çok değişik bir tip. 12 6 Yanıtla
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Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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