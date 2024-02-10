Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılları arasında ilçeye kazandıracağı projeleri açıkladı

Politika

Tuzla Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 5 yılda Tuzla için vaat ettiği projelerini geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Toplantıda konuşan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ve MHP yöneticilerine teşekkür ederek, Tuzla halkının kendisine gösterdiği desteğe vurgu yaptı.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM" MESAJI

Yazıcı, 20 yıldır siyaset yaptığını ve Tuzla'ya hizmet etmeyi göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıdığını belirterek, Tuzla'nın İstanbul'un cazibesi en yüksek yaşam merkezi haline geldiğini söyledi. Yazıcı, Tuzla Belediyesi olarak 550 birbirinden özel projeyle Tuzla'nın gelişimine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık. Ama yetmez. Tuzla, İstanbul'un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam" dedi.

"BİZİM KAVGAYLA İŞİMİZ YOK AMA..."

Başkan Yazıcı, yeni dönem projelerini anlattığı toplantıda "Son 2 yılda CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadığımız bütün tartışmaların nedeni tam da budur. CHP'li Başkan Tuzla'nın hedeflerini, yerini anlayamadı. Tuzla'yı büyükşehir belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti, kaderine terk etti. Bizim kavgayla işimiz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla'nın hakkını kimsede bırakmayız. Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik. Tavşantepe – Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Hacet Deresi, Hünkar Çayırı Bağlantı Yolu, Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi. İstediğimiz bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla'nın hakkıydı. Fakat, bize duyarsız kaldılar, Tuzla'nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, küçümsediler. 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'la görüştüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da başlatılan CHP'li başkan tarafından kaderine terkedilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak. En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız" ifadeleriyle sözlerine son verdi.

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