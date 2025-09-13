Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun'da konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun\'da konuştu Açıklaması
13.09.2025 12:40
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 58. il olarak Samsun'da olduklarını söyledi.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ KASIM AYINDA AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanesi ile Samsun'un tanışmak üzere olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu sene sonu itibarıyla en geç kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımıza şehir hastanemizde en üst seviye dediğimiz fiziki yapıyla hizmet vermeye başlayacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve vekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız olmak üzere tüm halkımıza şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.Samsun'daki sağlık yatırımlarından bahseden Memişoğlu, Tekkeköy'e 250, Atakum'a 350, Ayvacık'a 25 yatak kapasiteli hastane inşaatlarına devam ettiklerini, İlkadım ilçesinde de hastane planlanması yaptıklarını kaydetti.

EYLÜL AYINDA 17 BİN ATAMA YAPILACAK

Atamayla ilgili bekleyenler olduğunu dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Yeni arkadaşlarımızla, 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz.

Aynı zamanda sağlığın sadece hizmet tarafını, koruyucu sağlığı değil, üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke. Aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi, insan gücü, dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız."

Bakan Memişoğlu, vatandaşlardan toplumu tehdit eden sigara, alkol gibi maddelerden uzak durmalarını, hareket ederek ve iyi beslenerek korunmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur da bulundu.

Kaynak: AA

12:37
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
12:35
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
11:33
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor
10:44
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı
09:31
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
