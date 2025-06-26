Sağlık Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, teklifte uygun buldukları ve bulmadıkları maddeler olduğunu, görmek istedikleri bazı konuların teklifte yer almadığını söyledi.

Türkiye'de hasta güvenliğiyle ilgili sorunlar bulunduğunu ileri süren Pala, taşeron şirketler aracılığıyla yapılan görüntüleme hizmetleri nedeniyle yanlış ve eksik raporlar verildiğini, bu sebeple de hayati sorunlar yaşayan, kanser tanıları geciken ve hayatını kaybedenlerin olduğunu savundu. Pala, "Bizim hasta güvenliği ile ilgili bütün sorunları gündeme getirecek ve bundan kaçınmamızı sağlayacak bir çerçeveye ihtiyacımız var." dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sağlığa erişimle ilgili problemlerin giderek arttığını söyledi. Sağlıkta uzmanlık alanlarının tercih edilmesi konusunda önemli sıkıntıların yaşandığını iddia eden Gergerlioğlu, Türkiye'de ileride cerrah, beyin cerrahı, kadın doğumcu sıkıntısı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığına verdiği soru önergelerine aldığı cevaplara tepki gösteren Gergerlioğlu, Kocaeli'de sağlık alanında yaşanan sorunlara da değindi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda, 2010'a kadar sağlık alanında devrim niteliğinde işlere imza atıldığını dile getirdi. 2015'ten sonra bunun zayıfladığını söyleyen Fakıbaba, "Şu anda eğer hastalar bu durumdaysa, çalışanlar mutlu değilse ve çalışanlar başka ülkelere gitmek istiyorsa ve öğrenciler tıp fakültelerini tercih etmiyorlarsa burada bir yanlışlık var." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Eğer bir hasta randevu almakta zorlanıyorsa, randevu alıp 150'inci sırada muayene oluyorsa, muayene olduktan sonra MR ve USG için aylarca sıra bekliyorsa, teşhis konulduktan sonra, bazı branşlarda, yıllar süren ameliyat sırası alıyorsa burada bir yanlışlık var. Oturup, düşünüp bakmamız lazım. Burada biz nerede yanlış yapıyoruz? Vatandaşları daha fazla nasıl rahatlatırız diye mutlaka ve mutlaka bakmamız lazım. Bence çok güzel başlanan bir şeyin sonucunu da çok iyi getirmek lazım."

"2024'te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye'ye geri döndü"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, son 20 yılda sağlığa başvuru sayısının OECD ülkelerinin iki katına çıktığını bildirdi.

"Kendimizin 4,5 katına çıkmış bir tabloyla karşı karşıyayız. Hekimlerimiz OECD ortalamasının iki katı kadar hasta bakıyor." diyen Birinci, dünyada ABD'den sonra dünyanın en riskli antibiyotik ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Antibiyotik oranını yüzde 50'ye yakın azalttıklarını belirten Birinci, "Antibiyotiği azalttığımızda herhangi bir negatif tıbbi sonuçla karşı karşıya kalmış değiliz." ifadesini kullandı.

MHRS'ye ilişkin eleştirilere yanıt veren Birinci, şunları kaydetti:

"Şu anda bekleyen insanların yüzde 20-25'i illa belli bir hekime muayene olmak istediği için... Çünkü biz ona sistem olarak rezerv randevu bıraktığında geri dönüyoruz. Diyor ki 'Ben şu hekimle görüşmek istiyorum.' Ama düne dair sorunların yüzde 90 oranında yaşanmadığı bir süreçle karşı karşıyayız."

Türkiye'den giden doktorlara ilişkin de Birinci, "2024'te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye'ye geri döndü." bilgisini verdi.

Komisyon, teklifin maddelerinin görüşmeleri için 3 Temmuz Perşembe günü yeniden toplanacak.