Sağlık Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sağlık Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

26.06.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, sağlık sorunlarına dikkat çekti; Sağlık Bakanlığı yanıt verdi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, teklifte uygun buldukları ve bulmadıkları maddeler olduğunu, görmek istedikleri bazı konuların teklifte yer almadığını söyledi.

Türkiye'de hasta güvenliğiyle ilgili sorunlar bulunduğunu ileri süren Pala, taşeron şirketler aracılığıyla yapılan görüntüleme hizmetleri nedeniyle yanlış ve eksik raporlar verildiğini, bu sebeple de hayati sorunlar yaşayan, kanser tanıları geciken ve hayatını kaybedenlerin olduğunu savundu. Pala, "Bizim hasta güvenliği ile ilgili bütün sorunları gündeme getirecek ve bundan kaçınmamızı sağlayacak bir çerçeveye ihtiyacımız var." dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sağlığa erişimle ilgili problemlerin giderek arttığını söyledi. Sağlıkta uzmanlık alanlarının tercih edilmesi konusunda önemli sıkıntıların yaşandığını iddia eden Gergerlioğlu, Türkiye'de ileride cerrah, beyin cerrahı, kadın doğumcu sıkıntısı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığına verdiği soru önergelerine aldığı cevaplara tepki gösteren Gergerlioğlu, Kocaeli'de sağlık alanında yaşanan sorunlara da değindi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda, 2010'a kadar sağlık alanında devrim niteliğinde işlere imza atıldığını dile getirdi. 2015'ten sonra bunun zayıfladığını söyleyen Fakıbaba, "Şu anda eğer hastalar bu durumdaysa, çalışanlar mutlu değilse ve çalışanlar başka ülkelere gitmek istiyorsa ve öğrenciler tıp fakültelerini tercih etmiyorlarsa burada bir yanlışlık var." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Eğer bir hasta randevu almakta zorlanıyorsa, randevu alıp 150'inci sırada muayene oluyorsa, muayene olduktan sonra MR ve USG için aylarca sıra bekliyorsa, teşhis konulduktan sonra, bazı branşlarda, yıllar süren ameliyat sırası alıyorsa burada bir yanlışlık var. Oturup, düşünüp bakmamız lazım. Burada biz nerede yanlış yapıyoruz? Vatandaşları daha fazla nasıl rahatlatırız diye mutlaka ve mutlaka bakmamız lazım. Bence çok güzel başlanan bir şeyin sonucunu da çok iyi getirmek lazım."

"2024'te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye'ye geri döndü"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, son 20 yılda sağlığa başvuru sayısının OECD ülkelerinin iki katına çıktığını bildirdi.

"Kendimizin 4,5 katına çıkmış bir tabloyla karşı karşıyayız. Hekimlerimiz OECD ortalamasının iki katı kadar hasta bakıyor." diyen Birinci, dünyada ABD'den sonra dünyanın en riskli antibiyotik ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Antibiyotik oranını yüzde 50'ye yakın azalttıklarını belirten Birinci, "Antibiyotiği azalttığımızda herhangi bir negatif tıbbi sonuçla karşı karşıya kalmış değiliz." ifadesini kullandı.

MHRS'ye ilişkin eleştirilere yanıt veren Birinci, şunları kaydetti:

"Şu anda bekleyen insanların yüzde 20-25'i illa belli bir hekime muayene olmak istediği için... Çünkü biz ona sistem olarak rezerv randevu bıraktığında geri dönüyoruz. Diyor ki 'Ben şu hekimle görüşmek istiyorum.' Ama düne dair sorunların yüzde 90 oranında yaşanmadığı bir süreçle karşı karşıyayız."

Türkiye'den giden doktorlara ilişkin de Birinci, "2024'te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye'ye geri döndü." bilgisini verdi.

Komisyon, teklifin maddelerinin görüşmeleri için 3 Temmuz Perşembe günü yeniden toplanacak.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İYİ Parti, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku Evine aldığı kadından şikayetçi oldu Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku! Evine aldığı kadından şikayetçi oldu
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim 4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım 5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü 18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
Rakam bile belli oldu 25 yaşındaki yıldız Süper Lig’e geri dönüyor Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
İstanbul Valiliği’nden “gürültü“ uyarısı İdari para cezası geliyor İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor

21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
10:28
Anlaşma tamam gibi Ronaldo’ya Türk antrenör
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
10:23
Euroda 4 yıl sonra bir ilk Rekor üstüne rekor kırdı
Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı
10:17
Parayı koyacak yer bulamayacak Okan Buruk’a dev sözleşme
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
10:10
İzmir’de orman yangını 2’nci günde kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı
10:01
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
10:00
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak Termometrelerde sert düşüş
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş
09:55
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 22:33:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.