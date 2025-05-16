Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.
Programa rapçi Sagopa Kajmer ile şarkıcı Ferhat Göçer de katılarak sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isimler, Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'Fesuphanallah'ı da birlikte söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede bulunan Ferhat Göçer, "Ayrılsak Ölürüz Biz" ve "Üzüm" isimli şarkılarını söyledi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sagopa Kajmer ve Göçer ile programın düzenlendiği salondaki vatandaşları selamladığı anlar da dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Ferhat Göçer ile Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi.
Son Dakika › Politika › Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı - Son Dakika
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