Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da katıldığı GENÇFEST\'te sahne aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.

SAGOPA KAJMER İLE FERHAT GÖÇER SAHNE ALDI

Programa rapçi Sagopa Kajmer ile şarkıcı Ferhat Göçer de katılarak sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isimler, Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'Fesuphanallah'ı da birlikte söyledi.

ERDOĞAN'I SAHNEDE ŞARKILARLA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede bulunan Ferhat Göçer, "Ayrılsak Ölürüz Biz" ve "Üzüm" isimli şarkılarını söyledi.

BİRLİKTE SALONU SELAMLADILAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sagopa Kajmer ve Göçer ile programın düzenlendiği salondaki vatandaşları selamladığı anlar da dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SAHNEDEN DİNLEDİ

Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Ferhat Göçer ile Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi.