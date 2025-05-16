Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı - Son Dakika
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Politika

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik programına katılarak gençlerle buluştu. Programda sahne alan ünlü rapçi Sagopa Kajmer ve pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer, performanslarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıkan Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer'in katılımcıları selamladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

16.05.2025 21:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

SAGOPA KAJMER İLE FERHAT GÖÇER SAHNE ALDI

Programa rapçi Sagopa Kajmer ile şarkıcı Ferhat Göçer de katılarak sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isimler, Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'Fesuphanallah'ı da birlikte söyledi.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

ERDOĞAN'I SAHNEDE ŞARKILARLA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede bulunan Ferhat Göçer, "Ayrılsak Ölürüz Biz" ve "Üzüm" isimli şarkılarını söyledi.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

BİRLİKTE SALONU SELAMLADILAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sagopa Kajmer ve Göçer ile programın düzenlendiği salondaki vatandaşları selamladığı anlar da dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

SAHNEDEN DİNLEDİ

Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Ferhat Göçer ile Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da katıldığı GENÇFEST\'te sahne aldı

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Son Dakika Politika Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bayram ÖZSOY:
    sagopada boykot arkadaslar. 31 38 Yanıtla
  • 220198:
    Allaaa yandas oldunuz, chp liler lincleyecek simdi butun platformlarda :) 34 20 Yanıtla
  • mehmet saban:
    Sağo her zman baştacı ?? 17 18 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Sagopayı zaten sevmezdim.. ferhat gitti bu seferde.... 15 16 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    kendilerine her şey serbest festivali muhalif gençler yapsa yandı keten helva 12 3 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    şimdi oradaki sanatçılar ne kadar anlaştı ankara için konser yapıp anlaştı diye söyleyenler 8 1 Yanıtla
  • BARIŞ MALAK:
    Burdur da konseri var chp iptal etmesin şimdi 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ricky martini boykot bu dan snraaa michil jacksei a kosun leynnnnnn muhalefet boykot yapioz 0 4 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Sagopa,rapçi falan değildir 0 2 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    Tabiki bı ceza olmazdı orda yangın alevleri yakinda dikkat edin yanmayın sakın 1 0 Yanıtla
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