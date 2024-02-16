Yerel seçim için geri sayım ederken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden çıkarak Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde dükkanın duvarındaki yazı dikkat çekti.
Kurultay sonrasında bazı açılış ve törenlere katılan Kılıçdaroğlu, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaretçilerini kabul ederken ilk kez sokağa çıktı ve esnaf ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu esnaflara simit götürürken, esnaflar da çay simit ve peynir ve domates ikram etti.
Esnaflarla sohbeti sırasında siyaseti bırakmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur. Girdik tamam, çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Memleketin dünya kadar sorunu var ilgilenmek zorundasın. Görüş beyan etmesen bile bakmak, öğrenmek, konuşmak, dinlemek zorundasın. Vatandaşın derdi nedir diye ilgileneceksin.. Ortam değişiyor, insanlar değişiyor, dertler değişiyor. Bu değişimi siyasetçinin de izlemesi lazım. Rahmetli Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanlığını bıraktı ama siyaseti bırakmadı" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun esnafla buluşmasında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ziyaretle ilgili paylaşılan fotoğraflardan birinde Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasındaki duvarda "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı yer alıyordu.
Son Dakika › Politika › Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi? - Son Dakika
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