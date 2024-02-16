Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi? - Son Dakika
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Politika

Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi?

Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi?

Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.

16.02.2024 15:54  Güncelleme: 16:00
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Yerel seçim için geri sayım ederken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden çıkarak Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde dükkanın duvarındaki yazı dikkat çekti.

Kurultay sonrasında bazı açılış ve törenlere katılan Kılıçdaroğlu, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaretçilerini kabul ederken ilk kez sokağa çıktı ve esnaf ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu esnaflara simit götürürken, esnaflar da çay simit ve peynir ve domates ikram etti.

Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi?

"SİYASETE DEVAM" MESAJI

Esnaflarla sohbeti sırasında siyaseti bırakmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur. Girdik tamam, çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Memleketin dünya kadar sorunu var ilgilenmek zorundasın. Görüş beyan etmesen bile bakmak, öğrenmek, konuşmak, dinlemek zorundasın. Vatandaşın derdi nedir diye ilgileneceksin.. Ortam değişiyor, insanlar değişiyor, dertler değişiyor. Bu değişimi siyasetçinin de izlemesi lazım. Rahmetli Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanlığını bıraktı ama siyaseti bırakmadı" ifadelerine yer verdi.

Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi?

ARKASINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun esnafla buluşmasında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ziyaretle ilgili paylaşılan fotoğraflardan birinde Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasındaki duvarda "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı yer alıyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sahalara geri dönen Kılıçdaroğlu, arkasındaki yazıyla mesaj mı verdi? - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Azat Deniz: Yalancılardan 10 kat dürüst adam kilictar oglu 164 23 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Kılıçdaroğlu kazansaydı emekliye toplamda 17 bin 500 bayram harçlığı. Emekliye temmuz zammı, ocak zammı ve en düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmeyecekti. Kazanamadı ama EYT yine onun sayesinde çıktı. İktidar ona da karşıydı. 81 43 Yanıtla
  • Cankanali: masaya vurarak "oy-na-mı-yo-rum, küs-tüm" demesini beklerdim. 37 54 Yanıtla
  • ibrahim öztürk: CHP kimliğini kaybediyor kemal bey devreye girmeli üst düzey belediye başkanları veto yedi 40 21 Yanıtla
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  • Suat Koşmaz: babanın oğlu kemal geliyor özlemiştik çabuk gel!! 16 21 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: Artik sana siyasi arenada yer yok belki DEM partinin genel baskani olursun 14 19 Yanıtla
  • necmettin durmaz: 31 mart seçimlerinden sonra chp'den 3 partinin doğumu olacak kılıcdaroğlu partisi imamoğlu partisi ve özer partisi beterine de gebe 8 9 Yanıtla
  • ali çakmak: Chp de bi kimlik var mıydı baykal sonra ? 0 0
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