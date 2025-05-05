Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış - Son Dakika
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Politika

Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

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CHP lideri Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın Özel'i beklerken elleriyle açma-germe hareketleri yaptığı görülüyor.

05.05.2025 16:50
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Mayıs 2025'te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli şahsın yumruklu saldırına uğradı.

AÇMA-GERME HAREKETİ YAPMIŞ

Türkiye kamuoyunu sarsan saldırı sonrası olayla ilgili yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Selçuk Tengioğlu'nun tören boyunca Özgür Özel'i uzaktan takip ettiği, AKM çevresinde beklediği ve elleriyle dikkat çeken "açma-germe" hareketleri yaptığı anlar yer aldı.

Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

İFADESİNDE "SALDIRI NİYETİM YOKTU" DEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinde şunları söylemişti: "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası olduğu, akıl hastalığına dair bir emarenin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan, Özgür Özel\'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Engin Engo:
    İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVDE HALEN DEĞİL Mİ =)=)=) 37 33 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Caydırıcı bir ceza verilmeyeceği için muhalefet liderlerine karşı bu tip eylemler devam eder. 37 11 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    hırsını alamayan birinin yaptırdığı açık ve net 26 7 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    özel 2 aydır iktidar tarafından ağ açık tehdit ediliyordu zaten tam kadro hemde 15 9 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Adam size oy vermeğe gelmiş.Kendide yabançı değil, Ağabeysi Zafer Parti liderlerinden biri. Neyseki Özgür Özeli Allah daha beterinden korumuş. Uyarı Korumalar hepsi Polis, özel güvenlik hiç yokmuş. 13 7 Yanıtla
  • irfan Kantik:
    Aslan avını bekler gibi ???????? 10 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    çok rahat tavırları ona para verıpte kım koydu acaba 4 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    korumaları koli bandına egiteceginize güvenliginize egitseydiniz bostan korkulugu gibi gezdirmeseydiniz bunlar olmazdı da bu bi tiyatro senaryoyu yazmışınız yine çorbacıyı unutturmak için anca kendinizden olanı kandırırsınız kelle paçacılar sizi 1 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    canli bomba olsaydı ne olacaktı. cenaze etkinliği duzenliyorsun güvenlik sıfır yazık degilmi o kadar insana 0 0 Yanıtla
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