Saldırgan, Özgür Özel\'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Mayıs 2025'te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli şahsın yumruklu saldırına uğradı.

AÇMA-GERME HAREKETİ YAPMIŞ

Türkiye kamuoyunu sarsan saldırı sonrası olayla ilgili yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Selçuk Tengioğlu'nun tören boyunca Özgür Özel'i uzaktan takip ettiği, AKM çevresinde beklediği ve elleriyle dikkat çeken "açma-germe" hareketleri yaptığı anlar yer aldı.

İFADESİNDE "SALDIRI NİYETİM YOKTU" DEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinde şunları söylemişti: "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası olduğu, akıl hastalığına dair bir emarenin olmadığı öğrenildi.