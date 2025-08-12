Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi - Son Dakika
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
12.08.2025 07:20
AK Partili Şamil Tayyar "Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere" sözleriyle başta Mehmet Uçum olmak üzere çok sayıda etkili ismin devreye girip Başsavcı Akın Gürlek'i baskı altına aldığını iddia etti. Uçum'un avukatından Tayyar'a yanıt gecikmezken, eski AK Partili vekilin "Üç kuruşa oraya buraya havlamaya değer mi?" ifadesi tansiyonun epey yükselmesine neden oldu.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar yaptığı paylaşımla gözaltında bulunan avukat Rezan Epözdemir'in sorgusunun büyük bir krize yol açabileceğini öne sürdü.

"EPÖZDEMİR SORGUSU CİDDİ BİR KRİZE DÖNÜŞMEK ÜZERE"

Tayyar, X hesabından paylaştığı mesajda "Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere. Şüpheli, ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemiyor. Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere 'hatırlı' çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek'i kuşatma altına aldılar.

"CUMHURBAŞKANIM BAŞSAVCIYI YALNIZ BIRAKMAYIN"

Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor. Devrede olanlar cep telefonu şifresinin verilmesine karşı çıkarak soruşturmanın mevcut delillerle tamamlanmasını, serbest bırakılmasını istiyorlar. Peki neden? Şüphelinin cep telefonunun açılma ihtimali, Uçum başta olmak üzere kimleri neden rahatsız etti? Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çağrım var: Başsavcıyı yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

UÇUM'UN AVUKATINDAN YANIT GECİKMEDİ

Tayyar'ın bu açıklamalarına Mehmet Uçum'un avukatı Zeynep Yıldırım'dan yanıt geldi. Zeynep Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "10 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan bir savcılık soruşturması kapsamında yapılan adli işlemler üzerine çıkan haberlerden sonra konuyla hiçbir ilgisi olmayan Müvekkilim Mehmet Uçum hakkında asılsız isnat ve iddialar ileri sürülerek paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle müvekkile saldırıda bulunulması asla kabul edilemez.

"TAMAMI ASILSIZDIR"

Müvekkilin kişilik haklarını hedef alan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs niteliğindeki paylaşımların tamamı asılsızdır. Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

TAYYAR: ÜÇ KURUŞA ORAYA BURAYA HAVLAMAYA DEĞER Mİ?

Uçum'un avukatının sözlerine ise eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan karşılık gecikmedi. Tayyar "Niyetim, kimseyle polemiğe girmek değil. Gerekirse bundan çekinmeyeceğimi tanıyan bilir. Mesajım açıktı, olup bitenleri Cumhurbaşkanımız'ın bilmesini istedim.

Mesajım adresine ulaştı, Cumhurbaşkanımızın ferasetinden asla endişe duymadım. Bu arada dava açan olursa yargıda hesaplaşırız. Son cümlem, ne zaman bu konuda bir tartışma olsa araya giren şaklabana: 'Hiç mi şerefin yok? Üç kuruşa oraya buraya havlamaya değer mi?' Benim için mevzu kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mahmut özdemir:
    rezzanı yiyecekler. Ayak oyunları bunlar 0 0 Yanıtla
  • 199715:
    Havladığı konu 3 kuruştan fazladır ya... Bunlar putperest pardon dolarperest . Öğrenemedinşz mi hâla... 0 0 Yanıtla
