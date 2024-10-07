Samsun'a İstiklal Madalyası Teklifi - Son Dakika
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Politika

Samsun'a İstiklal Madalyası Teklifi

Samsun\'a İstiklal Madalyası Teklifi

CHP'li Murat Çan, Samsun'un İstiklal Madalyası alması için kanun teklifi verdi ve destek istedi.

07.10.2024 14:03
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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'a "İstiklal Madalyası" verilmesi hakkındaki kanun tekliflerini öne çektiklerini belirterek, tüm siyasi ve vatandaşlardan destek istedi.

Türkiye'de İstiklal Madalyası'nda sahip 3 il, 1'de ilçe bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Murat Çan, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve İnebolu gibi Samsun'un da İstiklal Madalyası alması gereken bir şehir olduğunu belirterek kanun teklifi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdikleri kanun teklifini kendi hakkını kullanarak öne alınmasını sağladığını ifade eden Çan, parti binasında yaptığı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi.

Her milletvekilinin yılda 1 kez verdiği kanun teklifini öne çekme yani gündeme alınmasını sağlama hakkının olduğunu, bu hakkını da söz konusu kanun teklifi için kullandığına değinen Murat Çan, "Yeni yasama yılının ilk haftasında TBMM'ye Samsun'la ilgili kanun teklifi verdik. Bu teklif, Samsun'un İstiklal Madalyalı olmasını önceleme amaçlı bir kanun teklifi. Umarım diğer partilerin katkıları ve meclisin de takdiriyle Samsun, İstiklal Madalyalı bir şehir haline gelecek. Bu da tüm Samsun'un yaşayacağı bir gurur olacak" dedi.

"Samsun mutlaka İstiklal Madalyası ile onurlandırılmalıdır"

Samsun'un da diğer şehirler gibi İstiklal Madalyası ile onurlandırılması gerektiğinin altını çizen Çan, "Kurtuluş Mücadelesi'nde cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenler, İstiklal Madalyası ile onurlandırılmaktadır. Kırmızı ya da yeşil renkli cephede veya geride mücadelede edenlere verilen madalya mevcut. Bu madalya kişilere verildiği gibi şehirlere de verilmiştir. Türkiye'de Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Kastamonu'nun İnebolu ilçesi de İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Samsun'un ise Milli Mücadele'de çok daha müstesna bir yeri ve önemi var. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'u Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcı olarak nitelemiş, Nutuk'u nu da bu olayla başlatmıştır. 19 Mayıs'ı ayrıca kendi doğum günü olarak ilan etmiştir. 19 Mayıs tarihinin milli bayram olarak kabul ve ilanı bu değer atfının çok yerinde bir ifadesidir. Atatürk liderliğinde yürütülen Milli Mücadele'ye Samsun'un önemi ve katkısı büyüktür. 19 Mayıs 1919'da Tütün İskelesi'nde yakılan direniş ateşi, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması umutlarını yeniden alevlendirmiş, tüm Anadolu'ya yayılarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olmuştur. Samsun şehri söz konusu süreçte oynadığı rol ve müstesna niteliği ile elbette ki tarihteki yerini almıştır. Bunun yanında Samsun mutlaka İstiklal Madalyası ile onurlandırılmalıdır. Meclise sunduğumuz kanun teklifi Samsun'un kanun teklifidir. Tüm siyasi partilerin ilgisine, desteğine ihtiyaç ve gerek duymaktadır. Samsun'u bu teklife sahip çıkmaya, Samsun'u İstiklal Madalyası ile onurlandırmak için tek yürek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Çan ayrıca 23 Ağustos 2024 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunduğu 2/2416 esas nolu, "Samsun iline İstiklal Madalyası verilmesi hakkında kanun teklifi" ile ilgili destek almak için AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ve diğer siyasi parti temsilcileri ile görüşeceğini ifade etti. Toplantıda CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve PM Üyesi Nazan Güneysu da hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun'a İstiklal Madalyası Teklifi - Son Dakika

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