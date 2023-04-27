Memleket Partisi'nin milletvekili adayı, "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" diyerek istifa etti - Son Dakika
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Memleket Partisi'nin milletvekili adayı, "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" diyerek istifa etti

27.04.2023 11:16

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Samsun 7. sıra milletvekili adayı olan 24 yaşındaki Doğukan Ekiz, "Muharrem İnce'nin ve Genel Merkez Yönetimi'nin söylem ve eylemlerinin AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürdüğü açıkça biz gençler tarafından görülmüştür" şeklinde görüş bildirdiği açıklamasıyla birlikte partisinden istifa etti.

Samsun 7. sıra Milletvekili Adayı Doğukan Ekiz, yazılı bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini ve Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapan Ekiz, 24 yaşında olduğunu ve bunun 21 yılının AK Parti iktidarında geçtiğini belirtip Genel Başkan Muharrem İnce ve Genel Merkez Yönetimi'nin AK Parti'nin yolunda ilerlediğini ileri sürerek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledi.

"KARDEŞLERİME TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM"

Ekiz'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Hepimizin bildiği gibi tarihi bir seçime çok az bir süre kaldı. Bu iktidarın ülke gençlerine tek kazanımı siyasetin nasıl yapılmaması gerektiği oldu. Baştan aşağı yanlış politikalarla yönetilen bir ülkenin gençleri olduk biz. Bugüne kadar onlarca sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve başkanlık gibi bir çok görevde bulunan şahsım adına yol arkadaşlarımın da büyük desteği ile 21 Mart tarihinde Memleket Partisi Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulundum. Siyasete geleceğe ışık tutan bir ülkenin özlemiyle adım attım. 9 Nisan günü Memleket Partisi Milletvekili Aday Listesinde olmaya layık görüldüm. Samsun'da gençliğin sesi olarak çıktığım bu yolda bana var gücüyle destek olan yol arkadaşlarıma, kardeşlerime tekrar huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim.

Memleket Partisi vekil adayı İnce'yi zora sokacak sözlerle istifa etti: AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor
Doğukan Ekiz.

"UMUT DOLU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAYALİMİZ İÇİN..."

Memleket Partisi'nde siyasete adım atma heyecanında bulunan bizler için, umut olduğunu düşündüğümüz Sn. Genel Başkan Muharrem İnce'nin ve Genel Merkez Yönetimi'nin söylem ve eylemlerinin AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürdüğü açıkça biz gençler tarafından görülmüştür. Milyonlarca insan gibi benim de 24 yıllık yaşantımın 21 yılı AK Parti iktidarı tarafından her gün baskıların, işsizliğin, ötekileştirmenin daha da arttığı ve geleceğimizin el birliğiyle yok edildiği günleri görerek geçti. Bu günlerin tekrarlanmaması adına aydınlık, çağdaş, umut dolu bir Türkiye Cumhuriyeti hayalimiz için AK Parti iktidarının yolunda koşar adımlarla ilerleyen Memleket Partisi üyeliğimden ve Milletvekili Adaylığımdan sizlerin huzurunda istifa ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEKLERİMİ BİLDİRİYORUM"

Ülkemizin ve halkımızın içerisinde bulunduğu ağır şartlar nedeniyle hayati önem arz eden değişim ve kalkınma gerekliliği bulunmaktadır. Bu değişim ve kalkınma için de en doğru adımlarla ülkeyi aydınlık bir geleceğe götüreceğine inandığım Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerimi tüm kamuoyu önünde bildiriyorum.

"AYDINLIĞA ULAŞMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Tüm yurttaşların tarihi sorumluluğu olduğuna inandığım 14 Mayıs seçiminin aydınlığa çıkan yol olacağına ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi tarihi bir sorumlulukla yöneteceğine, ötekileştirmenin kalktığı bir arada yaşamın hayata geçtiği bir ülke ortaya çıkacağına inancım sonsuzdur. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerleyen Türk gençliği olarak, karanlıktan aydınlığa çıkan yolda tüm gücümüzle çalışacağız. Buradan tüm siyasi partilere gönül veren genç arkadaşlarıma sesleniyorum, karanlıktan aydınlığa çıkacağımız bu yolda gelin AK Parti iktidarının ülkeyi sürüklediği bu karanlıktan ülkemizi aydınlığa götüren süreci hep birlikte inşa edelim. Hepinize saygı ve sevgilerimle."

Memleket Partisi vekil adayı İnce'yi zora sokacak sözlerle istifa etti: AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor
YORUMLAR (4)
  • Kenan Acısever: İNSAN OĞLU NE YAPARSA KENDİ ELİYLE YAPAR ELİ AYAĞI DÜZGÜN BİRİNE BENZİYORSUN. ADAY OLMAYACAKTIN MADEM OLDUN AYRILMAYACAKSIN AKLIN NEREDEYDİ DİYE SORARLAR BİR BAŞKASININ HAKKINA GİRDİN ÇÜNKÜ NEYSE KAZANAMAYACAĞINI ANLADIN AYRILDIN YOLUN AÇIK OLSUN VELA KİN M.İNCE YOLUNA DEVAM EDECEK TARAF KAZANACAK ÇOK İYİ KONUMA GELECEK SİZ DE AVUCUNUZU YALAYAÇAKSINIZ M. İNCENİN SEÇMENİ CHP Yİ GEÇEÇEK BEN BUNA KESİNLİK İNANIYORUM ÇÜNKÜ AKLIN YOLU BİRDİR TERÖR DEN AĞZI YANMIŞ CHP LİLER M. İNCE YE OYUNU VERECEK. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Özcan: Anladın 7. Sıradan kazanamayacağını ve hemen davana sırt döndün. İşte bukadar sizin yol arkadaşlığınız. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Özcan: Sevgili kardeşim doğukan, kendini anlatırken sandımki en az 35-40 yaşındasın. Sen daha liseyi bitireli 6-7 yıl olmuş üniversiteye gidememiş gibisin, hangi arada sivil toplum kuruluşlarında görev aldın yönetimde bulundun. Ayrıca çok şanslısınki ömrünün çoğu reisin iktidarında geçti. Sana tavsiyem, git babana amcana dayına sor 2002 öncesini. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

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