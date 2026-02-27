Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de Dijital Veri Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde gördükleri kitlenin Türk gençliği olduğunu belirterek, "Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük avantajı, bir miktar yaşlanmış olsak da dünyanın pek çok ülkesinden çok daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız." dedi.

Kacır, Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Dijital Veri Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirmeye gayret ettikleri 2 ana hedef bulunduğunu, bunlardan birinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, yüksek teknolojiyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirme, üretme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme yolculuğunu anlatan Kacır, bu yolculuğun başat sektörünün savunma sanayisi olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, teknolojinin tüm alanlarında Türkiye'nin benzer bir sıçramayı hayata geçirmesi için gayret ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de 113 teknoparkımız var. 12 bin 500'den fazla şirketimiz, teknoparklarda araştırma, geliştirme, inovasyon odaklı çalışıyor. 1700'ü aşkın araştırma, geliştirme ve tasarım merkezi özel sektör bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye bütün bu AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle gerçekten her alanda artık kendi teknolojisini üreten bir ülke haline geliyor. Bizim Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde gördüğümüz kitle Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük avantajı, bir miktar yaşlanmış olsak da dünyanın pek çok ülkesinden çok daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız. Dolayısıyla her ne başaracaksak, yapacaksak Türk gençliğiyle birlikte yapacağız diye inanıyoruz."

Kacır, TEKNOFEST'lerde her yıl çok sayıda gencin AR-GE projelerini teknoloji ürünlerine dönüştürdüğünü ve Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna yol arkadaşı olarak katıldığını aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurduklarını vurgulayan Kacır, 135 atölyede 11 yaşından itibaren bu yolculuğa katılan 30 binden fazla gencin bulunduğunu ifade etti.

"Anadolu'dakiler Projesi"

Bakanlık olarak "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir kardeşi" olarak gördükleri Yerel Kalkınma Hamlesi programını hayata geçirmeye çalıştıklarını bildiren Kacır, bununla Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel değerleri ekonomik kıymete dönüştürmek, yeniden ihya etmek ve küresel sahneye taşımak istediklerini söyledi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri "Anadolu'dakiler Projesi" ile bu alanda önemli adımlar attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemde kadın kooperatiflerimizin öncülüğünde Anadolu'nun pek çok kıymetini yeniden gün yüzüne çıkardık. En son Birleşmiş Milletler (BM) ziyaretimiz kapsamında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 30'dan fazla ülkenin devlet, hükümet başkanlarının eşlerini ağırladık. Anadolu'nun değerlerini onlarla buluşturduk. Bunları sadece etkinlik düzeyinde yapmıyoruz. İstiyoruz ki bunlar ekonomik kıymete dönüşsün. Özellikle dijital imkanlarla artık dünyanın dört bir yanına erişsin."

Denizli'deki Dijital Veri Merkezi sayesinde kadınların istihdama daha güçlü katılacağını ve kadın girişimciliğinin güçleneceğini vurgulayan Kacır, yerel değerlerin Türkiye'nin dört bir yanına giderek e-ihracat yolculuğuna katılacağını bildirdi.

Bu projenin çok örnek bir yerel kalkınma projesi olarak Türkiye'nin dört bir yanına ilham vereceğini söyleyen Kacır, merkezin gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katılmasına da ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de e-ticaretle dünyanın hemen hemen her yerinden her şeyin alınıp satılabildiğini dile getirdi.

Zeybekci, "Bilgiyi üretenler ve bilgiyi tüketenler... Bilgiyi üretenler hep galip gelecek. Onlar hükmedecek, onlar ticarete yönlendirecek. Onlar parayı ve finansı, üretimi yönlendirecek. Bilgiyi tüketenler ise sadece tüketecekler. Onun için bilgiyi üretenlerden olmak yani o muasır medeniyet seviyesinde mütemadiyen kalkınma yolculuğunun içinde olmak için atılan her adımı çok önemli buluyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ise bugüne kadar 10 binden fazla kişiye destek sağladıklarını söyledi.

Zivkovic, 250'den fazla yeni kırsal ürünün artık çevrim içi platformlarda yer aldığını ve üreticilerden tüketicilere doğrudan ulaştırıldığını belirterek, "Aracılardan bağımsız... Projeye katılan üreticiler, dijital tarım araçları sayesinde girdi kullanımında yüzde 25 azalma, üretiminde ise yüzde 10 artış bildirdi. Kamu kurumları, özel sektör ve UNDP arasındaki etkili işbirliğinin sonucudur bu merkez." dedi.

Açılışının ardından Bakan Kacır ve beraberindekiler, Dijital Veri Merkezi'ni gezdi.