Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu'na tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul\'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu\'na tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların çalışmalarıyla ilgili eleştirilerine cevap verdi. Kacır, İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem sorununa yönelik çalışma yapmak yerine hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yapmasını eleştirdi.

11.03.2024 12:46  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanların İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren Ekrem İmamoğlu'na "Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu" diyerek tepki gösterdi.

Bir dizi programa katılmak için Yalova'ya gelen Bakan Kacır, ilk olarak Yalova Valiliğini ziyaret etti. Vali Hülya Kaya ve il protokolü tarafından karşılanan Kacır, burada basın açıklaması yaptı. Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini de yanıtladı.

Türkiye'nin her yerinde bakanların sahada olduğunu belirten Kacır şöyle konuştu:

"Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak, Batman, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük çalışmalarını tabi olarak sürdürüyorlar. Nihayetinde biz Türkiye'nin bütün şehirlerinde mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz ama ben CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında bunların kendisine sorulması gerektiğini düşünüyorum."

Daha sonra kentte esnaf ziyareti yapan Bakan Kacır, ardından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un konuğu oldu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Fatih Kacır, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement