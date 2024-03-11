Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul\'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu\'na tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanların İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren Ekrem İmamoğlu'na "Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu" diyerek tepki gösterdi.
Bir dizi programa katılmak için Yalova'ya gelen Bakan Kacır, ilk olarak Yalova Valiliğini ziyaret etti. Vali Hülya Kaya ve il protokolü tarafından karşılanan Kacır, burada basın açıklaması yaptı. Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini de yanıtladı.
Türkiye'nin her yerinde bakanların sahada olduğunu belirten Kacır şöyle konuştu:
"Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak, Batman, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük çalışmalarını tabi olarak sürdürüyorlar. Nihayetinde biz Türkiye'nin bütün şehirlerinde mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz ama ben CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında bunların kendisine sorulması gerektiğini düşünüyorum."
Daha sonra kentte esnaf ziyareti yapan Bakan Kacır, ardından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un konuğu oldu. - YALOVA
Son Dakika › Politika › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
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Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sümer, projelerini paylaşarak mahallelilerin taleplerini dinliyor.
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma mesajı verdi.
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