Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu.

22.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var." dedi.

Bir dizi program için kente giden Bakan Kacır, AK Parti Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarıyla Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaların, üretimde olan tesislerin sayısının 11 binden 59 bine çıktığını belirten Kacır, "Türkiye'de teknoparkların sayısı 2'den 105'e çıktı. Teknoparklarda faal firma sayısı 56'dan 11 bin 500'e yükseldi. AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var." dedi.

Türkiye'de 1 milyar 200 milyon dolar yıllık AR-GE harcamalarının 16 milyar dolara AK Parti iktidarı döneminde çıktığını anlatan Kacır, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kacır, kendi İHA, SİHA, helikopter, eğitim uçağı, deniz platformu, kara aracı ve uydu sistemleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde öz yeterliliğini yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığını vurguladı.

-"Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz"

Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığının hala yüzde 80 olduğunu dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle bugün Avrupa ülkeleri Türkiye'ye bakıyorlar. Avrupa'da güvenlik şemsiyesi oluşturulurken Türkiye'nin yanlarında olmalarını arzu ediyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün bu başarıyı tüm sektörlere daha hızlı yaygınlaştırmak istiyoruz. Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin sadece 2028-2029 seçimlerine değil 2053-2071 hedeflerine erişmesini mümkün kılacak işleri hızlandırmak istiyoruz. Biz millete hizmet etmeyi, eser, proje siyaseti biliriz. Asla millete sırtımızı dönmeyiz, millete küsmeyiz. Milletle aramızda kırgınlık oluşmasına izin vermeyiz. Biz millet iradesiyle siyaset yaparız. Attığımız adımlar, yürüttüğümüz çalışmalarla inşallah 2028'de yeniden Cumhurbaşkanımızı milletimiz seçecek ve Türkiye yoluna en güçlü şekilde devam edecek."

Türkiye'nin önemli bir bölümünün uzun yıllar kalkınmadan mahrum bırakıldığını belirten Kacır, uzun yıllar sadece terörle anılan şehirlerde artık bacaların tüttüğünü, fabrikaların çarklarının döndüğünü söyledi.

-"Biz dokunduğumuz şehirleri güzelleştiririz geleceğe taşırız"

Muğla'nın milletvekili sayısının 8'e çıktığını hatırlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapacağımız hizmet ve çalışmalarla Muğla'da en az 4 milletvekili çıkarmamız lazım. İnşallah 2029'a geldiğimizde Muğla'da belediyecilikte de bayrağı teslim almamız lazım ki Muğla hizmet görsün. Biz dokunduğumuz şehirleri güzelleştiririz geleceğe taşırız. İnşallah Muğla'da 2029'da AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak."

Konuşmasının ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır'ı Muğla Valisi İdris Akbıyık karşıladı. Valilik bahçesinde çiçeklerle karşılanan Kacır, valilik şeref defterini imzaladı.

Kacır'a ziyarette, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel de eşlik etti.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:35:33. #7.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement