Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Eğer gerçekten bu ülkeye sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa hazırlama gibi istek varsa ön şartı sivil, özgürlükçü, demokratik ortam yaratmaktır." dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kanlı terör saldırısının yaşandığını söyledi.

Ankara Garı önünde, 10 Ekim'de "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" için toplananların en temel talebinin "barış" olduğunu aktaran Sancar, "Bazıları, bazı kesimler barış kelimesinden çok hoşlanmıyor." diye konuştu.

HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptıkları yürüyüşte, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını savunan Sancar, şunları kaydetti:

"Yüksekova'da pazar günü demokratik eylemde halka saldırdılar, halkın temsilcilerine saldırdılar. Vekilleri darp ettiler, Habib Eksik arkadaşımızın ayağını üç yerden kırdılar. Tanıklar ve elimizdeki mevcut görüntü bunun planlı olduğunu gösteriyor, bilinçli bir saldırıdır. Habib Eksik arkadaşımıza ve diğer vekillerimize hunharca saldırının ve bu ağır yaralama tablosunun temelinde Kürt halkının iradesine saygısızlık var. Bizlerin hedefi; Türkiye'deki bütün ezilenlerle, sömürülen, dışlanan, ötekileştirilenlerle birlikte büyük barışı kurmaktır."

"İktidar, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini dikkate almıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı alındığını anımsatan Sancar, "Bu iktidar, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini hiçbir şekilde dikkate almıyor, sadaka politikasıyla bir yere varmaya çalışıyor. Alevilerin binbir çabayla oluşturdukları öz kurumlarına kayyum atamaya çalışıyor. Alevi halkı da toplumu da bu oyunları görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Gündemdeki konulardan birinin de "anayasa tartışmaları" olduğunu dile getiren Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tutumumuz açık, darbe anayasalarından kurtulmamız gerekiyor. Bunu en çok söyleyen, bu konuda en çok çalışan, en fazla hazırlığı olan biziz. Eğer gerçekten bu ülkeye sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa hazırlama gibi bir istek varsa ön şartı sivil, özgürlükçü, demokratik bir ortam yaratmaktır. Bu şartlarda yapılacak anayasa, darbe anayasasından da beter olacaktır."

Esnafa düşük faizli kredi verilmesi konusuna da değinen Sancar, "Esnafı bu duruma siz düşürdünüz. Hani faiz haramdı? Milyonlarca esnaf kan ağlıyor, sizler hileli kurnaz yöntemlerini çözüm olarak sunuyorsunuz. Bu manevraları boşa çıkaracağız. Boşuna uğraşmayın, gideceksiniz." dedi.