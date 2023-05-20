Şanlıurfa'da bağımsız vekil adayının sloganı yanlış anlaşılınca binlerce kişini oyu geçersiz oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bağımsız vekil adayının sloganı yanlış anlaşılınca binlerce kişini oyu geçersiz oldu

20.05.2023 11:19

Şanlıurfa'da bağımsız milletvekili adayı olan Fatih Bucak, vatandaşlardan bir oy kendisi için, bir oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için talep etti. Ancak bunu yanlış anlayan vatandaşlar hem Fatih Bucak'a hem AK Parti'ye hem de Erdoğan'a evet mührü bastı. Milletvekili seçimleri pusulasında 2 yere de mühür basılmasından dolayı 13 bin oy geçersiz sayıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bucak Aşiretinin önde gelenlerinden Fatih Bucak, parti listesinde yer bulayınca bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmaları için gitmedik yer bırakmayan Bucak, milletvekilliğinde oyu kendine, cumhurbaşkanlığında ise oyu Recep Tayyip Erdoğan'a istedi. 14 Martta sandık başına giden vatandaşlar, Fatih Bucak'ın isteğini geri çevirmedi.

GERÇEK SANDIKLAR AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Oy pusulası ile zarfı alan vatandaşlar kabine geçerek evet mührünü Fatih Bucak'ın isminin olduğu vere vurduktan sonra aynı pusulada yer alan AK Parti'ye de vurdu. Şanlıurfa'dan yüksek bir oy bekleyen Bucak, sandıkların açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların sloganı yanlış anlayıp aynı pusulada 2 yere de evet mührü vurduğunu fark eden Bucak, yaklaşık 13 bin oydan oldu.

Şanlıurfa'da binlerce oy seçim sloganının yanlış anlaşılması nedeniyle iptal oldu

BİNLERCE OY İPTAL OLDU

Seçim çalışmasında milletvekilliği için kendisine bir oy, cumhurbaşkanlığı için ise Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy istediğini söyleyen Fatih Bucak, "Bağımsız müracaat etmiştik. Tabii bağımsız seçim sonuçları, elimizdeki sayı 13 ile 15 bin arasında fakat toplamda bir 12 bin, 13 bin iptalimiz var, o da şu şekilde. Ben Cumhur İttifakını destekliyordum. Bir oy bana, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a demiştim. Dolayısıyla pusulalarda bağımsız olarak benim ismime evet mührü basılmış, Recep Tayyip Erdoğan'a basılmış ve AK Partiye basılmış. Dolayısıyla 11 bin iptalimiz var. 11 bin demek, ya da 15 bin iptal, neyse, tam detaylı olarak bilmiyorum, Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakına gitmiş. Gerçi bu 13 bin bana gelse yine milletvekili olmama yeterli değil ama Cumhur İttifakı'nın 13 bin oyu eksilmiş oluyor" dedi.

"BU SEÇİMDEN DERSLER ÇIKARTTIK"

Bu seçimden ders çıkarttıklarını söyleyen Bucak, "Seçmenimize bağımsızız, gerisini nereye verirseniz verin deseydik belki bu sorun yaşanmazdı ama bir oy bana, bir Tayyip Erdoğan'a deyince dolayısıyla iptaller çok yaşandı. Türkiye genelinde de bu tür sorunlar varmış. Biraz karışıktı, 2 pusula vardı. Böyle bir şeyin yaşanması normaldi. Tabii bu bizi yolumuzdan alıkoymadı. Hatalarımızı, eksiklerimizi, sandıklarımıza sahip çıkmayı öğrendik. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İnşallah belediye seçimlerinde görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Abdulbaki Tastekin: Malum partinin malum secmeni iste. Hic sasirmadim. Cevap Yaz 9 16 Yayından Kaldır
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  • haydar topçu: Bağımsız milletvekili olduktan sonra Ak partiye gecerdin iyikide seçilmemişsin Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Seçim sloganı binlerce oya mal oldu Seçim sloganı binlerce oya mal oldu

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da bağımsız vekil adayının sloganı yanlış anlaşılınca binlerce kişini oyu geçersiz oldu - Son Dakika


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