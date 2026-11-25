CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay takvimi, İzleme Komisyonu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İZLEME KOMİSYONU'NA İNAN AKGÜN ALP

Sarı, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye vereceklerini açıkladı. Sarı, "Biz bu süreci başından sonuna kadar destekleyen bir parti olarak İzleme Komisyonu'nda bizden talep edilen üyeyi de netleştirdik. Bugün itibarıyla Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İzleme Komisyonu'nda yer almasını kararlaştırmış bulunuyoruz" dedi.

"KONGRE YAPMA İRADESİNİN ARKASINDAYIZ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay çağrısına ilişkin soruyu yanıtlayan Sarı, kongreleri tamamlayıp partiyi olağan kurultaya götürecek bir takvim açıkladıklarını hatırlattı. Yargıtay'ın henüz karar vermemesi nedeniyle takvimi nisan sonuna kadar uzattıklarını belirten Sarı, şunları söyledi:

"Ancak 13 Kasım'a geldiğimiz halde hala Yargıtay karar vermediği için de biz daha esnek bir takvimle, nisanın sonuna kadar giden bir takvimle kurultay yapma irademizi ortaya koyduk. CHP Genel Merkezi kongre yapma iradesinin arkasındadır. Şöyle bir durum yok; 'Biz bu kongreleri yapmak istemiyoruz, bunu yaymak istiyoruz. Nasıl olsa seçim atmosferine gireceğiz. Buradan da yararlanarak bu kongreleri yapmadan seçime gidiyoruz.' Böyle bir durum asla söz konusu değildir."

ÖZEL'İN "KARPUZ SAPI" BENZETMESİ

Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün TBMM'deki grup toplantısında CHP'ye yönelik yaptığı "karpuz sapı" benzetmesine de yanıt verdi. Sarı, "Bizim asıl mücadele etmemiz gereken iktidardır, iktidar partisidir. Muhalefete muhalefet yapmayalım, iktidara muhalefet yapalım. Ama arkadaşlarımızın bir türlü buradan çıkamadığını görüyorum. Bu arkadaşlarımızın güçlerini, enerjilerini iktidara doğru yöneltmelerini bekleriz ama akılları fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak" diye konuştu.