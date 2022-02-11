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Sarıgül: "Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik" - Son Dakika

Sarıgül: "Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik"

11.02.2022 20:14
Sarıgül: "Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilik yapmakta görüyoruz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilik yapmakta görüyoruz" dedi.

Bölge toplantısı için Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından Delikliçınar Yenicami'de Cuma namazı kıldı. Daha sonra Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda Ege Bölgesi il başkanlarıyla bir araya gelen Mustafa Sarıgül, burada gündemdeki konularla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Halkın mutlu ve devletin güçlü olması için yollarda olduğunu ifade eden TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Herkesin yapacak işi olsun, yiyecek aşı olsun, başını sokacak yuvası olsun diye yollardayız. Ayrı gayrı bitsin diye yollardayız. Ötekisi olmayan bir Türkiye için yollardayız. Biz, işsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapıyoruz. Biz, emeklilerle, emekçilerle, esnaflarla, EYT'lilerle, kadro bekleyenlerle, 3600 ek gösterge isteyenlerle, atanamayanlarla ittifak yapıyoruz. Biz pazarlık yapmak için değil çarşıyı pazarı rahatlatmak için ittifak yapıyoruz. Bizim koltuk derdimiz yok, bizim tek derdimiz var o da ekmek kuyruğundaki o amcaya hakkını helal ettirmek. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Günü kurtaran politikalarla artık bu ülke yönetilemez. Yeni çözümler üretmemiz lazım. Değişmemiz ve değiştirmemiz lazım. Bunları yapabilecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisidir"

"Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik"

Türkiye'nin daha iyi bir konuma ulaşabilesi için üretime ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu: "Türkiye, zamlardan, faturalardan başka bir şey konuşamıyor. Faturalar cepleri değil canları yakıyor. Esnafa dükkan kirası kadar elektrik faturası geliyor. Akaryakıt zamları, taşımacılara kontak kapattırıyor. Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilik yapmakta görüyoruz. Ekonomik milliyetçilik, tarıma önem vermektir. ABD, Rusya, Kanada çiftçisini değil Denizli çiftçisini ihya etmektir. Çayımıza, fındığımıza, pamuğumuza, zeytinimize, üzümümüze sahip çıkmaktır. Yabancı şirketlerin ne ekip biçeceğimize karışmasına izin vermemektir. Devlet üretme çiftlikleri, tarım işletmeleri açmaktır. Ekonomik milliyetçilik Türk markalarını değerli kılmaktır. Markalaşmaktır. Ekonomik milliyetçilik, ihracatı artırmak ithalatı azaltmaya çalışmaktır. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı demektir."

"Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuştururuz"

Türkiye Değişim Partisi'nin daha refah bir Türkiye için kurulmuş bir parti olduğunu savunan Sarıgül, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Bize destek verirseniz; sizi aç bırakmayız, açıkta bırakmayız. Sizi üşütmeyiz. Pahalılığı biz önleriz. Mutfaklarda huzuru biz sağlarız. Çocuklarımız iyi eğitim alır, gençlerimiz iş bulur. Memurlar, işçiler, emekliler iyi bir maaş alır. Yolsuzluk, israf ve şatafatı bitiririz. Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuştururuz." - DENİZLİ

Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik
Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik
Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Denizli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sarıgül: 'Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik' - Son Dakika


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