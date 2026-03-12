Savunma Sanayi Milli Gururumuzdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Sanayi Milli Gururumuzdur

Savunma Sanayi Milli Gururumuzdur
12.03.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bağcıoğlu, savunma sanayisini siyasetten bağımsız milli bir değer olarak tanımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Başarıya ulaşan her savunma projesi, Türk milletinin ortak eseridir. Savunma sanayimize yönelik yapıcı eleştirilere bile parti holiganlığı zihniyetiyle cevap veren sosyal medyadaki sözde savunma sanayi uzmanları ve birtakım siyasiler, milli güvenliğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Savunma sanayi; bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eseridir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin, "Milli güvenlikte propaganda değil, kapasite konuşur. Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde önemli bir ivme yakalamıştır. İnsansız hava araçları, milli gemi projeleri, mühimmat teknolojileri ve yeni platformlar Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bu başarılar değerlidir. Ancak bu başarıların arkasına saklanarak hayati zafiyetleri görmezden gelmek Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Çünkü Türkiye, düne göre bugün çok daha ağır bir güvenlik ortamıyla karşı karşıyadır. Bazı klavye kahramanlarının, sözde savunma uzmanlarının savunma sanayisindeki yanlışların dile getirilmesini ve yapıcı eleştirileri hazmedememeleri şaşırtıcı değildir. Maddi beklentilerle veya kariyer hesaplarıyla gerçekleri perdelemeye çalışanlar bilsin ki; savunma meseleleri propaganda alanı değil, devlet ciddiyeti gerektiren konulardır" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİMİZ, MİLLİ GURURUMUZDUR VE SİYASET DIŞIDIR'

Doğru bildiklerini söylemeye devam edeceklerini ifade eden Bağcıoğlu, "Defaatle ifade ettiğimiz gibi; savunma sanayimiz milli gururumuzdur ve siyaset dışıdır. Her savunma projesinin arkasında özellikle 1973'ten sonra görev yapan Cumhuriyet hükümetleri, maddi-manevi büyük destek sağlayan Türk milleti ve harekat ihtiyacı belirleme çalışmalarına katkıda bulunan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardır. Başarıya ulaşan her savunma projesi, Türk milletinin ortak eseridir. Savunma sanayimize yönelik yapıcı eleştirilere bile parti holiganlığı zihniyetiyle cevap veren sosyal medyadaki sözde savunma sanayi uzmanları ve birtakım siyasiler, milli güvenliğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Savunma sanayi; bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eseridir. Bugün kimse CHP'ye millilik dersi vermeye kalkmasın. Bugün 1990'larda başlayan savunma sanayi projelerini sahipleniyorsanız, aynı şekilde 2005-2015 yılları arasında FETÖ kumpaslarına göz yummanızın TSK'ya, milli savunma sanayisine ve milli güvenliğimize verdiği zararın mesuliyetini de alacaksınız. Kumpas davaları ve organize saldırılar neticesinde 2008-2015 yılları arasında yüzlerce askeri personel tasfiye edilmiş, bir kısmı kahrından vefat etmiştir. TSK'ya yönelik bu ahlaksız saldırılar çok büyük bir milli güvenlik sorunu yaratmış, ayrıca savunma sanayimizde bugün özlemle beklediğimiz birçok önemli projeyi de geciktirmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Yankı Bağcıoğlu, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Savunma Sanayi Milli Gururumuzdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak

13:03
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:14:59. #7.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayi Milli Gururumuzdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.