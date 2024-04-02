Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar

31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede belediye başkanları değişirken bu kişilerin ne kadar maaş alacakları da merak konusunu oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı.
Belediye başkanlarının maaşları görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor. Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.
2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin - 230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin - 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin - 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.
Habertürk'te yer alan hesaplamaya göre; yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:
Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.
Yapılan hesaplamaya göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaklaşık 176 bin 735 TL, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaklaşık 144 bin 300 TL, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yaklaşık 119 bin 670 lira, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 104 bin 453 lira maaş alacak.
Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanıyor. Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL'ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek. Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam ediyorlar. Henüz emekliliği gelmemiş olanların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı'nca yatırılıyor. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılıyor.
Son Dakika › Politika › Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar - Son Dakika
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