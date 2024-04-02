YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar

Geniş Video İzle

Türkiye Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 5 yıl süreyle görev yapacak. Peki seçimle gelen yerel yöneticiler ne kadar maaş alacak? Brüt maaşları yerleşim yeri nüfusuna göre belirlenen isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 176 bin 735 TL, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise yaklaşık 119 bin 670 lira alacak. İşte diğer yerel yöneticilerin alacakları maaşlar.

02.04.2024 11:51  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede belediye başkanları değişirken bu kişilerin ne kadar maaş alacakları da merak konusunu oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı.

MAAŞLARI 6 AYDA BİR ARTIYOR

Belediye başkanlarının maaşları görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor. Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.

2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin - 230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin - 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin - 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.

İŞTE AYRINTILI LİSTE

Habertürk'te yer alan hesaplamaya göre; yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

  • Nüfusu 2.0001'den fazla: 176.735 TL
  • Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL
  • Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL
  • Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL
  • Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL
  • Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL
  • Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL
  • Nüfusu 10.000'e kadar olan: 54.996 TL
  • Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

BAŞKAN VEKİLİNE GÜN HESABI ÜZERİNDEN ÖDENEK

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ 176 BİN 735 TL ALACAK

Yapılan hesaplamaya göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaklaşık 176 bin 735 TL, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaklaşık 144 bin 300 TL, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yaklaşık 119 bin 670 lira, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 104 bin 453 lira maaş alacak.

MUHTARLARDA ÖDENEK GÖSTERGEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanıyor. Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL'ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek. Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam ediyorlar. Henüz emekliliği gelmemiş olanların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı'nca yatırılıyor. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılıyor.

Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Gabriel Temorsky: yöneticiler hicbir zaman halkin halinden anlamaz ve anlamayacak ( nokta) 127 5 Yanıtla Can Vatan: Belediye Başkanları Halkla birebirler Hizmet Ediyorlar Buna Rağmen Millet Vekillerinin Maaşlarından Az Alıyorlar Bence Millet Vekilligide Kaldırılmalı veya Azaltılmalı Yazık O Masrafa. 29 7
  • Abuzer Yavuz: TAKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ AKP HERGÜN BİRAZ KAYBEDECEK ERBAKAN GELİYOR YALANINIZ TUTMUYOR ARTIK 34 34 Yanıtla MUSTAFA erol ÖZEN: merhum Erbakan ne kadar oy aldı ki oğlu daha fazlasını alacak taklit hiç bir zaman aşkın yerine geçemez bizim mahallede nekadar parçalanmışlik var dışardan müdahaleye gerek yok ki dağılmak için biz bize yeteriz 0 3
  • Selim Kayisi: Neden CHP belediye başkanları üzerinden örnek verilmiş ? Mesela Samsun BB ne kadar maaş alacak ? Ya da Gaziantep BB ? 34 16 Yanıtla Beytullah Hızlı: Kayısı niye chp üzerinden örnek verilmesin ?? 12 10 erhan öndemir: aynen öyle neden hep CHP üzerinden örnek gösterilmiş??? 2 1 Hasan Yılmaz: Nufüs büyüklüğü açısından yazıldığı için En büyük İstanbul sonra Ankara. Alt kısıma da devam edilmiş şu sayıdan bu sayıya kadar nüfuslu belediye başkanı bu para şu para diye. Makarnayı bırakıp et yesen protein girse boğazından anlardın. Ama sen makarna yemeye 10 lira emekli maaşına talim etmeye devam et… 1 1
  • Aydın Gökmen: Birde hak etseler o parayı 17 8 Yanıtla
  • Fikret Karaslan: vay bu belediye başkanlarına 180 bin TL maaş az efendi belki doymaz aç kalma ihtimali var bir milyon 5 milyon olsun ileride lazım olur ahir zaman hatamı helali bilen kalmamış bir yalnız haram para karın ağrısı yapar hazımsızlık şişkinlik hissi verir bizden söylemesi 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Hamas, İsrail'in Gazze'deki yemek dağıtım çalışmalarına saldırıyı kınadı
    12:57 Hamas, İsrail'in Gazze'deki yemek dağıtım çalışmalarına saldırıyı kınadı

    Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, insani yardım kuruluşu World Central Kitchen'in (WCK) çalışanlarının ölmesini şiddetle kınadı. Hamas, İsrail'in uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarını ve sistematik katliamlarını kınayarak, uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

  • İYİ Parti Olağanüstü Kurultay Takvimi Gelecek Hafta Netleşecek
    12:56 İYİ Parti Olağanüstü Kurultay Takvimi Gelecek Hafta Netleşecek

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

  • AK Parti'nin üst üste aday gösterdiği 30 büyükşehir seçimlerini kaybeden Mustafa Savaş sessiz kaldı
    12:52 AK Parti'nin üst üste aday gösterdiği 30 büyükşehir seçimlerini kaybeden Mustafa Savaş sessiz kaldı

    AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.

  • Aydın'ın Efeler ilçesinde kadın muhtar sayısı arttı
    12:52 Aydın'ın Efeler ilçesinde kadın muhtar sayısı arttı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.

  • Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şerife Ak, ilçenin tek kadın muhtarı seçildi
    12:51 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şerife Ak, ilçenin tek kadın muhtarı seçildi

    Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.

  • CHP Heyeti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti
    12:45 CHP Heyeti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti

    CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını belirten CHP yetkilileri, Hatay halkının iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması ve itiraz sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.


11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
12:45 Marmaray’da intihar girişimi Kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:40 Tüfek kazası 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu Tüfek kazası 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:59 Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 12:59:48. #1.11#
SON DAKİKA: Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement