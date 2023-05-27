Seçime saatler kala Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Yarın son seçim olabilir - Son Dakika
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Seçime saatler kala Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Yarın son seçim olabilir

27.05.2023 11:54

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarınki seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demirtaş paylaşımında "Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

"YARIN SON SEÇİM OLABİLİR"

50+1 zorunluluğuna bakılmaksızın en çok oyu alan adayın kazanacağı yarış öncesi Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş paylaşımında "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın" ifadelerine yer verdi.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı:

Seçime saatler kala Demirttaş'tan dikkat çeken paylaşım: Yarın son seçim olabilir
YORUMLAR (7)
  • Mahmut: Aldığı her nefeste kürdistan hayali Kuran birisi için Türkiye'yi düşünmek ilginç Cevap Yaz 32 15 Yayından Kaldır
  • Bumin kağan: Arkadaşlar haberiniz var mı Selo tahliye olmuş. Ama üst ranzadan alt ranzaya :) Cevap Yaz 42 23 Yayından Kaldır
  • astragan: 50 seçim de olsa artık kaybettiklerini hala anlamıyorlar:) Cevap Yaz 32 18 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Seçime saatler kala Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Yarın son seçim olabilir - Son Dakika


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