Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

15.08.2025 13:24
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış 'Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işık, Dernek Genel Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, aylardır süren tartışmalar sonrasında devlete güvenerek sessiz kaldıklarını belirtti.

"Endişe ve kırmızı çizgilerimizi dile getirdik"

Işık, artık sürecin doğrudan tarafı olarak Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakını ve gazilerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyeleri; Feti Yıldız, Muhammed Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Aldemir, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi ile görüşmeler yaptık. Süreci kendilerinden dinleme fırsatı bulduk; süreç ile ilgili tereddüt, endişe ve kırmızı çizgilerimizi dile getirdik" diye konuştu.

"Bu bir pazarlık değil, terör örgütü PKK'nın kaybettiğinin en açık göstergesidir"

Bugün gelinen noktada 'Terörle Mücadele'de terör örgütü PKK'nın silah bırakmak zorunda kaldığını öğrendiklerini aktaran Işık, "Altını çizerek ifade ediyoruz ki; bu bir pazarlık değil, kararlı ve kesintisiz bir mücadelenin sonucunda bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK'nın kaybettiğinin en açık göstergesidir. Gazi Meclisimizin çatısı altında kurulan komisyonda tüm partilerden üyelerin yer alması, farklı hassasiyetlerin temsil edilmesi açısından önemlidir. Biz, milletimizi temsil eden Komisyon Üyesi Milletvekillerinin, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini asla unutmayacağına inanıyor, Komisyonda şehit aileleri ve gazilerin temsilcisi olarak bizlerin de bulunmasının sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını vurguluyoruz"

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gönderdiği mektuptaki, 'Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır' ifadesini hatırlatarak, "Kırk yıllık mücadele sonrasında kahraman Mehmetçiğimizin, Jandarmamızın, Emniyet güçlerimizin ve korucularımızın kanı aynı mevzide vatan toprağı ile kucaklaşmış, binlerce yıllık kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Terör örgütü PKK çatı bir örgüt olmasına rağmen; PJAK, PÇDK, YPG/PYD/SDG silah bırakmadığı ve terörist faaliyetlerini sürdürdüğü sürece, sadece terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını özellikle vurguluyoruz" açıklamasında bulundu.

"Korkumuz sadece teröristlerin cezasız kalmasıdır"

Işık, ülkenin terör belasından arındırılarak ülkenin gücünü ve enerjisini; savunmaya, eğitime ve vatandaşlara yöneltilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Ortadoğu olmak üzere, dünyada yaşanan gelişmeleri ve kapımıza dayanan tehditleri dikkate alarak, ülkemizin terör prangasından tamamen kurtulması, terör belasından arındırılarak gücünü ve enerjisini savunmaya, eğitime ve vatandaşlarımızın refahına yöneltmesi gerektiğinin farkındayız. Telefonun başında, eli yüreğinde, 'Acaba evladımdan, eşimden yürek yakan bir haber gelecek mi?' diye bekleyen bizler, bu bekleyişin son bulmasını en çok isteyen kişileriz. Bizler; ölümden, kolumuzun ya da bacağımızın kopmasından, kaybettiğimiz gözümüzle yavrumuzun ve sevdiklerimizin yüzünü görememekten, sağır olan kulağımızın ezanı ya da çocuğumuzun sesini duyamamasından korkmuyoruz. Korkumuz, sadece teröristlerin cezasız kalmasıdır."

Devlet büyükleriyle yapılan görüşmelerde kendilerine sözler verildiğine dikkati çeken Işık, "Terörist başı Öcalan asla yerinden kımıldamayacak, terör eylemine katılanlar cezasız kalmayacak, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaktır. Şehit ve gazilerimizi kimse unutmasın, incitmesin, onlara ders vermeye kalkışmasın. Ana babaların feryadını, babalarının al bayraklı tabutuna son kez sarılan şehit evlatlarını da kimse aklından çıkarmasın. Bizler; bu topraklarda yaşamanın bedelini kanı ve canıyla ödeyenler olarak vatanın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutuyoruz" diye konuştu.

"Terörden tamamen arındırılmış 'Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz"

Işık, terörün bitmesini en çok şehit aileleri ve gaziler olarak kendilerinin istediğini belirterek, "Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış 'Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır" açıklamasında bulundu.

Siyasi partilerin sürece ilişkin kendilerine yaptığı açıklamaları, şehit aileleri ve yakınlarına anlatmak adına proje başlattıklarını ifade eden Işık, "7 bölgemizde yapacağımız bir toplantı şeklinde bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bu toplantımızın ilkini İç Anadolu bölgemizde Konya'dan başlayarak, en son toplantımızı da eğer uygun görürse sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara'da sonlandırmak üzere bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta başlıyoruz" bilgisini paylaştı. - ANKARA

