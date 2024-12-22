Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı

Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan\'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı

Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı.

22.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930'da Cumhuriyet karşıtlarınca şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, memleketi Kozan'da, adını taşıyan meydanda anıldı. Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıtının önünde düzenlenen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin çevresinde olup biten savaşlara, olumsuzluklara değindi ve " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü her olayda bir kez daha görülüyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne dediyse çıkıyor" diye konuştu.

Karalar, şöyle devam etti:

"Kozan'da Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı ve anıtını yaparak, bütün Türkiye'ye, devrim şehidi Kubilay'ın Kozanlı hemşerimiz olduğunu gururla, onurla duyurmak istedik ve bunda da başarılı olduk. Onu katledilişinin her yıldönümünde burada anıyoruz. Asteğmen Kubilay'la birlikte Menemen'de katledilen Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve canlarını vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Asteğmen, Politika, Kozan, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı - Son Dakika


11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.