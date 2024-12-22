Politika

Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930'da Cumhuriyet karşıtlarınca şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, memleketi Kozan'da, adını taşıyan meydanda anıldı. Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıtının önünde düzenlenen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin çevresinde olup biten savaşlara, olumsuzluklara değindi ve " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü her olayda bir kez daha görülüyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne dediyse çıkıyor" diye konuştu.

Karalar, şöyle devam etti:

"Kozan'da Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı ve anıtını yaparak, bütün Türkiye'ye, devrim şehidi Kubilay'ın Kozanlı hemşerimiz olduğunu gururla, onurla duyurmak istedik ve bunda da başarılı olduk. Onu katledilişinin her yıldönümünde burada anıyoruz. Asteğmen Kubilay'la birlikte Menemen'de katledilen Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve canlarını vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum." - ADANA