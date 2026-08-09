Şehit aileleri ve gazilerin hakları güçlendiren düzenleme yasalaştı - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gazilerin hakları güçlendiren düzenleme yasalaştı

Şehit aileleri ve gazilerin hakları güçlendiren düzenleme yasalaştı
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TBMM Genel Kurulu’nda şehit aileleri ve gazilerin haklarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle şehit anne ve babalarının aylıkları iyileştirilirken, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ve 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacak. Gazilerin aylıkları ile ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığında da artış yapılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik önemli düzenlemeler içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeyle şehit yakınları ve gazilere yönelik ekonomik ve sosyal hakların güçlendirileceğini açıkladı.

ŞEHİT ANNE VE BABALARININ AYLIKLARI İYİLEŞTİRİLECEK 

Bakan Göktaş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada, tüm şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıkların asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştirileceğini bildirdi.

Göktaş, düzenlemeyle şehit ailelerinin ve gazilerin haklarının daha güçlü hale getirileceğini belirterek, “Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

MALUL SAYILMAYAN GAZİLERE DE AYLIK BAĞLANACAK 

Düzenlemeyle terörle mücadelede yaralanmasına rağmen malul sayılmayan kişilere ilk kez aylık bağlanmasının önü açılacak.

Bu kişilere ayrıca ücretsiz toplu taşıma hakkı ile elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar da sağlanacak.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE AYLIK DÜZENLEMESİ 

Kanun kapsamında 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanacağı belirtildi.

Ayrıca 15 Temmuz ve terörle mücadele sırasında yaralanan, malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlanan kişilerin mevcut aylıklarının da artırılacağı açıklandı.

GAZİLERİN AYLIKLARI ARTIRILACAK 

Düzenlemeyle, vatan için görev yapan farklı gruplardaki gazilerin aylıklarında da artış yapılacak.

Buna göre er ve erbaşlar, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere gazilerin aylıkları artırılacak.

YENİDEN MUAYENE HAKKINDA YAŞ SINIRI DEĞİŞİYOR 

Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş düzenlemesi de kanunda yer aldı.

Buna göre yaş haddinde 55 yaşın doldurulduğu tarih esas alınacak. Düzenlemeyle bu alanda yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

AĞIR ENGELLİ GAZİLERİN BAKIM AYLIĞI ARTIRILACAK 

Yeni düzenlemenin bir diğer maddesi ise ağır engelli gazileri kapsıyor. Buna göre ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığı artırılacak.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından emeği geçenlere teşekkür etti.

Göktaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenlemeye destek veren milletvekillerine de teşekkür eden Göktaş, kanunun ülkeye, millete, şehit ailelerine ve gazilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit aileleri ve gazilerin hakları güçlendiren düzenleme yasalaştı - Son Dakika

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