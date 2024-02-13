Selçuklu Aile Gelişim Merkezi Hizmet Vermeye Başladı

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu ilesinde, toplumun yapı taşı olan aile ve geleceğin mimarı olan gençleri önceleyen bir proje olan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) hizmet vermeye başladı.

Toplumun temel taşını oluşturan aile yapısını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi için Selçuklu Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi paydaşlığında yürütülüyor. Selçuklu Aile Gelişim Merkezi'nin çalışmaları ile ilgili bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı SAGEM'le birlikte aile ve gençlerle ilgili olumlu gelişmelerin toplumun huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacağını ifade etti.

"Türkiye çapında öncü olacağımız bir proje ile karşınızdayız"

Selçuklu Belediyesi olarak bütün mahallerde her yaştan insanın faydalanabileceği projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sağlık tesisi olmayan bölgemiz kalmasın diye son 5 yıllık dönemde 6 mahallemize aile sağlığı merkezi, 4 mahallemize ise 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kazandırdık. Yazır Mahallemizdeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin yapım çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi yerel yönetimlerde Türkiye çapında öncü olacağımız bir proje ile daha karşınızdayız. Bu projemizin ismi Selçuklu Aile Gelişim Merkezi, kısa adıyla SAGEM.. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi olan Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizin çalışmalarında artık sona geldik. Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimizin 1. katında yer alacak merkezimizi bugünden itibaren hayata geçirerek Selçuklumuzun ve Konyamızın hizmetine sunmuş olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak çok büyük önem verdiğimiz Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizin, yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimiz de bir bileşeni olacak. Bu merkezimizde Belediyemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Müftülüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kent Konseyimizle birlikte hareket edecek, buradaki tüm çalışmaları birlikte yürüteceğiz" dedi.

"Amacımız bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmak"

Merkezin toplumumuzun her kesimine hitap edeceğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Yetişkinler ve çocuklar dahil olmak üzere tüm aile fertleri ile evlilik hazırlığındaki bireylerin yararlanabileceği merkezimizde; aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık, ebeveyn danışmanlığı, ergen danışmanlığı, aile hukuku danışmanlığı, manevi danışmanlık, yas danışmanlığı, boşanma danışmanlığı, evlilik terapisi, cinsel terapi, oyun terapisi, resim analizi ve ekran bağımlılığı olmak üzere 14 farklı alanda danışmanlık ve terapi hizmeti vereceğiz. Bu merkezimizde vereceğimiz hizmetlerimiz ile sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı, aile yapısını tehdit eden unsurların önüne geçmeyi, aile içerisindeki iletişim problemlerini çözüme kavuşturmayı, tüm aile bireylerinin sosyal yaşama entegre olmalarını sağlamayı, aile kuracak bireyleri evliliğe hazırlamayı, boşanma aşaması ve boşanma sonrası süreçlerde tüm aile bireylerine psiko-sosyal destek sağlamayı amaçlıyoruz. 5 adet danışmanlık ofisi, 50 kişilik konferans salonu ve 1 adet çocuk oyun terapi odasının bulunduğu Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizde psiko-sosyal destek hizmetlerimiz "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" ilkesi ile manevi danışmanlar, Aile hukuku danışmanları ve ruh sağlığı uzmanları tarafından profesyonel bir şekilde verilecek. Merkezimizde ayrıca özel gün ve haftalarda periyodik aralıklarla ailelere yönelik çeşitli sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve akademik programların yer aldığı etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirilecek. Randevu sistemi ile çalışacak olan merkezimiz hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hemşehrilerimiz buradaki tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Ayrıca Aile Gelişim Merkezinin hazırlayacağı programlar kapsamında belediyemizin tüm sosyal tesislerinde toplumumuzun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde eğitim ve seminer programları icra edilecek" şeklinde konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Aile Gelişim Merkezi projemiz ile özellikle aile yapısının korunması, manevi değerlerimize sahip çıkılması ve bu değerlerin devam ettirilmesi anlamında ailelerimizin büyük kazanımlarının olacağına inanıyoruz. Bu manada ben projemizin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olan İlçe Sağlık Müdürümüze, İlçe Müftümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Kent Konseyimize, ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Projemizin Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyor, programımıza teşriflerinizden ötürü siz değerli basın mensuplarımıza ve kıymetli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Selçuklu Belediye Başkanımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Sözlerine eğitim camiası olarak böyle anlamlı bir projede paydaş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek başlayan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Toplumun temel yapı taşı aile. Eğer aile sağlıklı olursa aile güçlü olursa toplumunda güçlü ve sağlıklı olması söz konusu olabilir. Yine çocuklarımızın eğitimi ilk aldığı okul aile ocağı. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren sağlıklı bir ortamda büyürlerse, onların psikolojik gelişimi adına pedagojik anlamda sağlıklı bir ortamda yetişmesi eğitim hayatlarının ve gelecekte oluşturacakları karakterlerin de sağlıklı olmasına katkı sunacaktır. Bu nedenle, ailenin gelişimi adına böyle bir projenin yürütülüyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Okullarımızda okul aile birliği marifetiyle ailelerimize yönelik bir takım eğitimler, psikolojik danışmanlık destek hizmetleri yürütülüyor. Ancak böylesine bir kurum içerisinde kurumsallaşmış bir yapı içerisinde bu hizmetlerin verilecek olması çok daha faydalı olacaktır. Buna inanıyoruz. Biz eğitimciler olarak okullarımız olarak bu kuruma her türlü desteği vermeye hazırız. Hem eğitimci desteği hem okullarımızda ailelerimizin buraya yönlendirilmesi anlamında öğrencilerimize orada gerekli bilgilendirme, velilerimize tanıtım yapılması anlamında katkı sunmaya çalışacağız. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Projeyi ürettiği için, gerçekleştirdiği için belediye başkanımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, "Merkezimiz toplumun temel taşı olan ailenin gelişim ve eğitimine çok büyük destek sağlayacak. Hayırlı olmasını ve güzel işlere imza atılmasını diliyorum" diye konuştu.

Projenin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, da projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. SAGEM basın bilgilendirme toplantısında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri yer aldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri basın mensuplarıyla sohbet etti. - KONYA