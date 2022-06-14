Selçuklu-Saraybosna arasındaki tarihi bağlar kuvvetleniyor - Son Dakika
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Selçuklu-Saraybosna arasındaki tarihi bağlar kuvvetleniyor

14.06.2022 17:24
Selçuklu-Saraybosna arasındaki tarihi bağlar kuvvetleniyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesinin hedeflendiği "Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinin ilk etabı tamamlandı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesinin hedeflendiği "Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinin ilk etabı tamamlandı.

"Saraybosna Kardeşlik Projesi" Selçuklu Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Selçuklu'dan 107 öğrenci Bosna'ya gitti 130 öğrenci de Bosna'dan Konya'ya gelerek toplamda 237 öğrenci kültür elçisi oldu. Sabah erken saatlerde Bosnalı öğrencileri Konya Havaalanından uğurlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna'daki kültür gezisini tamamlayan Konyalı öğrencileri de havaalanında karşıladı. Hem giden öğrencilerle hem de dönen öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı projeye katılan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini aldı.

"Öğrencilerimizin her biri kültür elçimiz oldu"

Selçuklu Saraybosna kardeşlik köprüsü projesinin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Saraybosna'dan gelen öğrencilerimiz uçağa bindiler ve Saraybosna'ya doğru gidiyorlar. Bugün inşallah Saraybosna'daki Türk öğrencilerimiz de oradan Konya'mıza gelmiş olacaklar. 130 öğrencimiz Saraybosna'dan Konya'ya geldi. 107 öğrencimiz de Konya'dan Saraybosna'ya gitti. 237 öğrencimiz Konya'da ve Saraybosna'da kardeş öğrencilerle buluştular. İnşallah bundan sonra kardeş öğrencileriyle ilişkilerini sürekli hale getirecekler. İletişimleri sürekli olacak. Biz Saraybosna ile Konya arasında, Selçuklu arasında bir kardeşlik köprüsünü kurduk. İnşallah bu ilişkiler ilelebet devam edecek ve bu kardeşlik köprüsü ilişkilerinde bu ilk etabı tamamladıktan sonra bundan sonraki süreçte de inşallah bu etapları devam ettirmeyi planlıyoruz. Tabi çok önemli bir operasyonu, çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonda görev alan, yer alan paydaşlarımıza, başta Stari Grad Belediyemize, Yunus Emre Enstitümüze, Saraybosna Kantonu Milli Eğitim Bakanlığımıza, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediye yetkililerimize ve belediyede bu organizasyon için çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten burada çok güzel anılar biriktirdi gelen çocuklarımız, çok güzel vakitler geçirdiler. Okullarda arkadaşlarıyla buluştular. Tarihi kültürel mekanları ziyaret etme imkanına sahip oldular. Türkiye'mizi tanıdılar, Türk insanını tanıdılar, Konya'yı tanıdılar. İnşallah bundan sonra ki süreçte de bu ilişkileri en güzel şekilde devam ettirecekler. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Boşnak Müslüman kardeşlerimiz bizim yüzyıllardır kardeşimiz olan bir topluluk, bir millet ve biz onlarla ilişkilerimizi, diyaloglarımızı sürekli devam ettireceğiz. Biz her zaman Bosna Hersek'in yanındayız. Biz her zaman Saray Bosna'nın yanındayız. Oradaki Boşnak kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bunu her zaman ifade ediyoruz, söylüyoruz. Bunu sadece sözle değil, bütün eylemlerimizle ve bütün icraatlarımızla da bunu ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da inşallah en güzel şekilde bu kardeşliğimiz ve ilişkilerimiz devam edecek" dedi.

" Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinden faydalanan öğrenciler gezdikleri yerler ve yaşadıkları ile ilgili memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. - KONYA

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Kaynak: İHA

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