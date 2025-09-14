Sema Silkin Ün'den Gazze Tepkisi - Son Dakika
Politika

Sema Silkin Ün'den Gazze Tepkisi

Sema Silkin Ün\'den Gazze Tepkisi
14.09.2025 08:17
Milletvekili Ün, Gazze'ye gidecek filosundan isimlerinin çıkarılmasına tepki gösterdi.

DENİZLİ (İHA) – İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkacak Küresel Sumud Filosundan milletvekillerinin isminin çıkartılmasına tepki gösteren Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, " Gazze'ye bir bombanın daha az düşmesine, bir annenin kucağındaki bebeğine bir lokma yiyecek ulaştırılmasına vesile olacaksa bizim canlarımızın hiçbir kıymeti yoktur" dedi.

İsrail ablukasını kırmak, insani yardım ulaştırmak ve Filistin'le dayanışma amacıyla Gazze'ye doğru doğtu yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus'tan katılan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Tunus'taki eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sidi Bu Said Limanı'na geçti. Yaklaşık 15 gündür yola koyulacağı tekneye yerleşmeyi bekleyen Milletvekili Ün ve diğer milletvekillerinin isimleri son dakikada filoyla hareket edecekler listesinden çıkartıldı.

Karara tepki gösteren ve konvoya katılabilmek için girişimlerini sürdüren Milletvekili Ün, "Günlerdir sizlere kutlu bir haber vermek, 'Gazze için yola çıktık' demek için sabırsızlıkla bekliyorduk. Sizler de bizimle beraber bekliyorsunuz. Ne yazık ki hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir biçimde, ben de dahil tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Sorduğumuz hiçbir muhataptan net bir yanıt alamıyoruz. Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var; ancak hiçbir gerekçe açıklanmıyor. Şayet bu engelleme, önceki tecrübelerde olduğu gibi İsrail'in olası saldırıları öngörülerek yapılıyorsa, herkes bilsin: Bizlerin canı, şu an İtalya, İspanya ve Tunus'tan yola çıkan vatandaşlarımızın canından daha kıymetli değildir. O gemilerdeki din, dil, millet fark etmeksizin Gazze'ye ulaşmaya çalışan yüzlerce gönüllünün canından da daha aziz değildir.

Gazze'ye bir bombanın daha az düşmesine, bir annenin kucağındaki bebeğine bir lokma yiyecek ulaştırılmasına vesile olacaksa bizim canlarımızın hiçbir kıymeti yoktur. Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum; bunu yapmayın" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Politika Sema Silkin Ün'den Gazze Tepkisi

SON DAKİKA: Sema Silkin Ün'den Gazze Tepkisi - Son Dakika
