Şengüloğlu "Her kademede tek yürek, tek hedef"

AK Parti Düzce temmuz ayı genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarıldı. "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verilen toplantının ev sahipliğini üstlenen İl Başkanı Hasan Şengüloğlu "Biz güçlü bir teşkilatız. Düzce teşkilatları dokunduğu yeri güzelleştiriyor" dedi.

AK Parti Düzce Teşkilatı Temmuz Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kadın ve gençlik kolları başkanları, İlçe ve belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yeni bir formatla düzenlenen danışma meclisinin artık soru cevap şeklinde gerçekleştirileceğini belirtti. AK Parti'nin hedeflerinin vurgulandığı toplantıda yerel ve ulusal gündem değerlendirmeleri yapılarak, çalışmalar istişare edildi. Hedefler tazelenerek, birlikte güçlüyüz mesajı verildi.

"Teşkilatımız her kademesiyle güçlü"

Şengüloğlu teşkilat yapısının gücüne dikkat çekerek "Milletvekilimizden belediye başkanlarımıza, il başkanlığımızdan mahalle temsilcilerimize kadar her kadememiz bu dava için çok kıymetli. Her bir arkadaşımız bu mücadelede elini taşın altına koymuş durumda. Güçlü bir teşkilatız. Düzce teşkilatları dokunduğu yeri güzelleştiriyor. Üyesinden, delegesine, milletvekiline, belediye başkanına kadar her biri bizim için çok kıymetli. AK Parti davasına gönül verenlerle birlikte hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

Faruk Özlü'ye övgü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün savunma sanayiindeki geçmişine de değinen İl Başkanı Şengüloğlu Özlü'nün üstlendiği görevlerin Düzce için bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çekti. Şengüloğlu "Türkiye'nin stratejik sektörlerinde söz sahibi olan bir isim olan Bakanımız Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün şehrimizde görev yapıyor olması bizim için büyük bir şanstır" dedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözleri hatırlatan Şengüloğlu Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sunma kararlılığı vurguladı. Aynı inanç ve hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirttiği konuşması salonda büyük alkış aldı.

Bir sonraki toplantının formatının yerel yönetimler üzerine olacağını dile getiren

İl Başkanı Şengüloğlu'nun konuşmasının ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti. Toplantı sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Şengüloğlu, "Aynı inançla, aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Düzce için, Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - DÜZCE