Şevki Yılmaz\'ın Atatürk\'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden

" Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a Osmanoğlu ailesi de tepki gösterdi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya geçtiğimiz hafta dünyaevine girdi. Gelin ve damadın nikah şahitliklerini yapan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın düğünde yaptığı konuşma tepki çekti.
Yılmaz, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.
Şevki Yılmaz'a bir tepki de Osmanoğlu ailesinden geldi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan, aile üyeleri Mediha Nami Osmanoğlu, Fethiye Nami Osmanoğlu, Adile Nami Osmanoğlu, Gülnur Nami Osmanoğlu, Ayten Nami Osmanoğlu'nun imzasını taşıyan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kunter, "Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur…" notuyla yaptığı açıklamada, Ulu Önderimiz Atatürk'e karşı hiçbir saygısızlığı kabul etmediklerini belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, aile mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.
Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz. Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz."
Son Dakika › Politika › Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden - Son Dakika
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