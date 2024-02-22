Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden - Son Dakika
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Politika

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde, ''Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum'' sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepki de Osmanoğlu ailesinden geldi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada, ''Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz'' dedi.

22.02.2024 20:53  Güncelleme: 21:17
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" Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a Osmanoğlu ailesi de tepki gösterdi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ESKİ REFAH PARTİLİ YILMAZ, ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya geçtiğimiz hafta dünyaevine girdi. Gelin ve damadın nikah şahitliklerini yapan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın düğünde yaptığı konuşma tepki çekti.

"OSMANLI'YI SÜREN SOYSUZLARI LANETLE ANIYORUM"

Yılmaz, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden

YILMAZ'A BİR TEPKİ DE OSMANOĞLU AİLESİNDEN GELDİ

Şevki Yılmaz'a bir tepki de Osmanoğlu ailesinden geldi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan, aile üyeleri Mediha Nami Osmanoğlu, Fethiye Nami Osmanoğlu, Adile Nami Osmanoğlu, Gülnur Nami Osmanoğlu, Ayten Nami Osmanoğlu'nun imzasını taşıyan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kunter, "Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur…" notuyla yaptığı açıklamada, Ulu Önderimiz Atatürk'e karşı hiçbir saygısızlığı kabul etmediklerini belirtti.

"HİÇ TASVİP ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

"ATATÜRK'E KARŞI SAYGI SINIRLARINI AŞAN HİÇBİR YORUMU KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, aile mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCULARINA GÖNÜLDEN BAĞLILIK İÇİNDEYİZ"

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz. Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden
Şevki Yılmaz\'ın Atatürk\'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden

Iı. Abdülhamid, Şevki Yılmaz, Osmanlı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ziya Öner: sonsuza kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK... 230 107 Yanıtla
  • Ziya Öner: ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR. 206 96 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı bile sizin gibilere karşı galip. Siz sağda solda anırarak ömrünüzü tüketirsiniz. Elinizden bişey gelmez. 170 94 Yanıtla
  • İlker Güner: Nerde Osmanlı Osmanlı nidaları atan dangozlar? Şükür padişah soyundan birileri ilk elden tıkadı agzinizi. Tabiki devlette hala atak yok, şeriat konu olsa mahkeme kurulurdu hemen 164 85 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Osmanlı torunları bile sizin gibi hain değil 166 72 Yanıtla
  • Ömer Özen: 600 yıl dunyaya hükmeden atalarimizin caresiz kaldıgı ulkenin işgal altina alindığı ve esaret ile yasamaya mahkum edildigi anda ya istiklal ya ölüm diyerek esareti kabul etmeyen kurtulus hareketini orduyu toplayarak bu ulkeyi kurtaran ATAMIZA minnet borcluyuz ATAMIZA bugün hakaret edenler geçmişte bu ülkenin yok olmasını isteyen soysuzlardır 155 59 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Sözde Osmanlı torunları nolduuu ?? 83 47 Yanıtla
  • Necati Kaya: Ilker Güner,bu yobazların derdi Osmanlı filan değil. Dertleri Amerika başta batı emperyalizminin uşakliğina satılarak rant sahibi olmak. Yani batinin emperyalizminin kimi yerde işid,kimi yerde taliban,kimi yerde ypg kimi yerde pkk gibi usaklık yapacak hainlerinin Türkiye versiyonlarından olmak. Osmanlı kim bu hainler kim. 92 25
  • Pinokyo: Tepkinizi keşke o gün düğünde gösterseydiniz…! 54 13 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Yazık bakıyomda aynı zırvalıklar havada uçuşuyo ki eleştirilere tahammül edilemiyosa o işte bi sıkıntı vardır 2 17 Yanıtla

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