ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nden İran'a tehdit gibi sözler - Son Dakika
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Politika

ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nden İran'a tehdit gibi sözler

ABD\'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi\'nden İran\'a tehdit gibi sözler
20.06.2025 20:45
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İran'a yönelik yaptığı açıklamalarda "İran hükümeti, daha fazla yıkım olmaması için nükleer emellerinden vazgeçmeli, halkının refahını seçmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, "İran hükümeti, daha fazla yıkım olmaması için nükleer emellerinden vazgeçmeli, halkının refahını seçmelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın talebi üzerine acil toplantı düzenledi. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

"İran hükümeti sivillere füze saldırıları düzenleyerek, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (UAEA) karşı söylemlerini tırmandırarak ve bölgedeki komşularını tehdit ederek hiçbir şey kazanamayacak" diyen Shea, "Çok uzun zamandır halkının ihtiyaçlarını ikinci plana atıp nükleer programlarını ve terörü öncelik haline getirdiler. Bunun sonucu olarak zayıflıkları artık tüm dünyanın gözü önünde" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilcisi ayrıca "İran hükümeti, daha fazla yıkım olmaması için nükleer emellerinden vazgeçmeli, halkının refahını seçmelidir" dedi.

"İRAN HALA DOĞRU OLANI YAPABİLİR"

"İran hükümeti hala doğru olanı yapabilir. Komşularına ve uluslararası barışa yönelik tehditlerine son vermelidir" ifadelerini kullanan Shea, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer silah edinme çabalarını tamamen terk etmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini hatırlattı. İran'ın uzun süredir komşu ülkelere ve dünya barışına karşı tehdit oluşturduğunu savunan Shea, "Güney İsrail'in en büyük hastanesi ve Hayfa kentine sadece saatler önce düzenlenen saldırılar bu tutumun bir yansımasıdır" dedi.

"İRAN ANLAŞMAYI KABUL ETSEYDİ BU ÇATIŞMA YAŞANMAZDI"

İran'ın geçmişte nükleer programla ilgili anlaşma tekliflerini reddederek barışçıl çözüm yollarını kapattığını ileri süren Shea, "İran, anlaşmayı kabul etmiş olsaydı bu çatışmalar yaşanmazdı. Ancak inkar ve oyalama politikası izlemeyi tercih etti" dedi.

İran'ın halihazırda nükleer silah elde etmek için gereken teknik yeterliliğe ulaştığını iddia eden Shea, "Tek gereken, İran'ın Dini Liderinin bu yönde bir karar almasıdır. Bu Konsey, İran'ı rotasını değiştirmeye çağırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan ABD Temsilcisi Shea, "Bu artık kabul edilemez. İran'ın davranışları doğrudan ABD vatandaşlarını da hedef almaktadır" şeklinde konuştu.

"ABD İSRAİL'İN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

ABD'nin, İsrail'in kendini savunma hakkına desteğinin devam edeceğini belirten ABD Temsilcisi Shea, "ABD, İsrail'in saldırılarına doğrudan müdahil olmamıştır ancak müttefiki olarak yanında durmaya ve İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı gerekli tüm adımları desteklemeye devam edecektir" dedi.

"UAEA'NIN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

ABD Temsilcisi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin ve kurumun teknik ekibinin çalışmalarını takdir ederek, "Grossi'nin de belirttiği gibi, özellikle bu karmaşık ve tehlikeli dönemde, UAEA'nın kritik sorumluluklarını profesyonellikle yerine getirmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nden İran'a tehdit gibi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Metin Celik:
    İnsanları kendiniz için geri zekalı sanmayın, sizde, itrail de nükleer silah var, iranda neden olmasın. 15 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sizene kardeşim halkı ne isterse onu seçer 13 0 Yanıtla
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