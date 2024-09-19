Siber Güvenlik Türkiye İçin Stratejik Alan - Son Dakika
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Politika

Siber Güvenlik Türkiye İçin Stratejik Alan

Siber Güvenlik Türkiye İçin Stratejik Alan

Ömer İleri, siber güvenliği vazgeçilemeyecek bir stratejik alan olarak tanımladı ve atılımları vurguladı.

19.09.2024 14:18
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, " İsrail'in saldırıları sonucu gördük ki siber güvenlik hakikaten vazgeçilemeyecek stratejik bir alan. Çok şükür bugünkü Türkiye'de milli teknoloji hamlesi kapsamında, çeşitli stratejik yol haritaları kapsamında bu alanlarda çok iddialı bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

İleri, partisinin Yozgat İl Başkanlığınca Kentpark Bilal Şahin Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, Gaziler Günü'nü kutladı, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistin halkına Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti teşkilatlarının her daim sahada olduğunu, vatandaşla kucaklaştığını belirten İleri, "AK Parti, 23 yıl içerisinde Türkiye'yi dönüştürme noktasında çok önemli bir mücadeleyi hayata geçirdi. Her alanda atılım yapan bir Türkiye'yi görüyoruz. Ulaşımdan savunma sanayine, üretimin artmasına, sanayinin gelişmesine kadar gerçekten çok geniş bir yelpazede önemli gelişmeleri hep beraber hayata geçirdik. Bu esnada terörle mücadelemizde çok büyük başarılar kazandık. Dış politikada artık sözü dinlenen, etkisi hissedilen bir Türkiye'yi hep beraber hayata geçirdik." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında çok önemli hedefler ortaya koyduklarını anlatan İleri, "Bir taraftan her alanda en güçlü olan 10 devletin içerisine girmek iddiasını bir taraftan da daha adil bir dünyanın inşa edilmesi iddiasını ortaya koyuyoruz. Ama bütün bunları yaparken toplumsal bir hedef de ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nda toplum kaynaşmasının tam olarak sağlandığı ve siyasetin bu anlamda yapıcı, birlik siyaseti istikametinde dönüştüğü bir süreci hep beraber inşallah yaşıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Siber güvenlik, vazgeçilemeyecek stratejik bir alan"

İleri, Türkiye'nin her alanda atılımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"En son biliyorsunuz milli teknoloji hamlesi kapsamında 'Çelik Kubbe' projemiz tanıtıldı. Bu da hakikaten heyecan verici bir gelişme olarak sadece Türkiye'nin gündeminde değil, dünyanın gündeminde yer etti. Milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli bir hamle olduğunu aslında çeşitli vesilelerle son süreçte daha da net görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in saldırıları sonucu gördük ki siber güvenlik hakikaten vazgeçilemeyecek stratejik bir alan. Çok şükür bugünkü Türkiye'de milli teknoloji hamlesi kapsamında, çeşitli stratejik yol haritaları kapsamında bu alanlarda çok iddialı bir şekilde ilerliyoruz. Geleceğin Türkiyesi bu alanlarda oyun kurucu bir Türkiye olacak."

Sivil anayasa çalışmalarına da değinen İleri, "İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin uzunca süredir hasretle beklediği sivil anayasa noktasında önemli çalışmalarımız olacak. Bütün bu çalışmalar ve mücadeleler devam ederken, dünya bu kadar kritik bir süreçten geçmekte iken Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle iç cephenin son derece sağlam tutulması gereken günler yaşadığımız süreçte muhalefetin duruşuna da şöyle bir göz atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Açıkçası üzülerek ifade etmemiz lazım maalesef 1950'lerdeki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti neyse bugünkü muhalefetin benzer bir çizgide gittiğini üzülerek görüyoruz. ve bu gelişmeleri, bu tespitleri yapmak belki üzücü ancak her zaman söylediğimiz bir şey var, siyasetin ve siyasetçinin ne yaptığı ve ne yapmadığını da not etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhalefete çağrıda bulunan İleri, "Öncelikle yetkinliklerinizi bu millete göstermeniz lazım. Çok belediye şu an elinizde. Burada hünerlerinizi, yönetim kabiliyetinizi ortaya koyun. Öyle bir yönetin ki bu şehirlerinizi, İstanbul'da her gün adeta veya her hafta bir metrobüs kazası görmeyelim, duymayalım. Her yağışta Ankara'yı sel aldığını görmeyelim. İzmir'in körfezinin de artık yavaş yavaş temizlenmeye başladığına hep beraber şahit olalım." dedi.

Kaynak: AA

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