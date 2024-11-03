Siirt\'te MHP "Bir ve Birlikte Hilal\'e Doğru" Türkiye toplantısı düzenledi

Politika

Siirt'te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye toplantısı düzenlendi.

MHP Siirt İl Başkanlığı, ilk defa bir bölge toplantısına ev sahipliği yaptı. "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye toplantısı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Batman ve Şırnak illerinden partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Toplantının divan heyetinde İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK üyeleri Hüsnü Doğan ve Ali Uçak, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin ve MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan işte burada bu salonda yaşanan irade ve işte bu salonda yaşadığımız ruhtur. Görülen ve bu tecrübe edilen odur ki ihtiyacımız olan tek şey Türk İslam medeniyetinin ihyasını gerçekleştirmektir. Milli merküremiz Türk milleti tarafından sahiplenilmiş, Türk milletini yüz yıla damgasını vuracak ülkeler etrafında hep beraber kenetlenmiş. Ama bilmiyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde ihanet olmaz. Bilmiyorlar ki bizim olduğumuz masada hayır olmaz. Bizim bulunduğumuz çatıda hainlik asla barınmaz. Şükürler olsun ki kısa sürede çalmaya çalıştıkları kara yüzlerine bulaşmış, attıkları çamur kendi üstlerine sıçramış, terör örgütü üyeleriyle görüşenler ifşa olmuş, terör örgütünün sözde yöneticilerinden talimat alanlarla bırakın aynı masada oturmayı, omuz omuza verenler kendilerini ele vermiştir. Doğduğu gün şehit olan sabilerin bıraktığı emanetler inkar edilmeyecek emanetlerdir. Bu sorumlulukların sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de mukaddes görevler ifa etmemizi gerektirdiği de hepimizce bilinen bir gerçek ve ortadadır" ifadelerini kullandı.

MYK Üyesi Hüsnü Doğan ise, "Üretmekten, çalışmaktan, Siirtlinin, Batmanlının, Şırnaklının yani bu vatanın asli evlatlarının hizmetkarı olmaktan asla

vazgeçmeyeceğiz. Kahraman ecdadımızın mübarek mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar var edecek, azim ve çabamız ile ilerleyişimizin önünde hiçbir engel duramayacaktır" dedi.

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez de, "Tarihimizden ve liderimizden aldığımız ilhamla Türk milletinin her ferdi için adalet, güvenlik ve refah sağlamak adına yolumuza yılmadan devam edeceğiz. Biliyoruz ki gücümüzü milletten, cesaretimizi tarihten alarak hep birlikte güçlü Türkiye için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİİRT