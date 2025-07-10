Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti

Haberin Videosunu İzleyin
Silah bırakma töreni için Diyarbakır\'dan 4 otobüs hareket etti
10.07.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Silah bırakma töreni için Diyarbakır\'dan 4 otobüs hareket etti
Haber Videosu

Terör örgütü PKK'nın yarın düzenlenecek silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Süleymaniye kentine 4 otobüsle hareket etti.

Terör örgütü PKK'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu ancak daha sonra Kürdistan Demokratik Topluluklar Birliği'nden (KCK) 7 Temmuz'da yapılan açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyuruldu.

CANLI YAYIN KARARINDAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE VAZGEÇİLDİ

Bu nedenle DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri törene davet etti fakat "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın yarın düzenlenecek silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Süleymaniye kentine dört otobüsle hareket etti.

Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti

ALANA TELEFONLA GİRİLEMEYECEK

Tören iki ayrı alandan izlenebilecek. Örgüt üyelerinin silah bırakacağı ilk alana izlenim yazacak az sayıda gözlemci alınacak. Bu davetlilerin telefon ve diğer teknik malzemeleri, güvenlik gerekçesiyle alana alınmayacak. Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda töreni izleyebilecek. Silah bırakmanın yapılacağı birinci alana, sadece tarafların kabul ettiği, iki yayın kuruluşunun çalışanları alınacak. Törenin görüntüleri, tören bittikten sonra belirlenen bu iki kuruluş tarafından dünyaya servis edilebilecek.

Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti

ÖCALAN'DAN VİDEO MESAJ GELDİ

Silah bırakma töreni öncesi terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'ya ve kamuoyuna yönelik bir video mesaj gönderdi. Öcalan'ın 26 yıl boyunca ilk videolu görüntüsü olan bu video mesajda, örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. Videoda, "27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı savunmaya devam etmekteyim. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti
Kaynak: ANKA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Tören, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat denizli:
    gttikleri yerde kalsınlar terorle muzakere olmaz 64 30 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Barış sürecındede yaşadıkbu flimi gene göstermelık 43 12 Yanıtla
  • mehmet topcu:
    yinee davul zurnayla karşılama yapılacak mı acaba? 39 12 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yine bir film çeviriyorlar ama ,Seneryodan milletin haberi yok. Sanki muz cumhuriyeti. Türkiye Türkiye olalı böyle ben yaptım oldu durumu yaşanmadı 25 15 Yanıtla
  • 123123As:
    Bir ülke düşünün binlerce şehit vermiş. Ve katilleri otobüsler ile alan ... 22 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı 3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz

16:48
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
16:37
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
15:48
Ankara’da sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
13:43
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı
Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
08:26
Sinem Kobal’dan yıllar sonra bikinili paylaşım
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım
07:59
Osimhen’den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
07:57
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
01:45
TİHEK nedir Ne zaman kuruldu Ne iş yapar
TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?
01:23
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
01:10
Burhanettin Duran kimdir
Burhanettin Duran kimdir?
01:09
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
00:03
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 17:04:25. #7.13#
SON DAKİKA: Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.