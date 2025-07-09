Silahların Devre Dışı Kalması İçin İlk Adım

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Birkaç gün içerisinde silahların tümden devre dışı kalması için bir ilk adıma hazırlanılıyor" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin, "Çok tarihi bir kavşakta olduğumuzu, bölgesel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak bir daha söylemek isteriz. DEM Parti olarak önemle belirtmek istediğimiz konu, bu Türkiye'nin de 2'nci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Eşit, adil, onurlu ve kalıcı bir barış için, yıllardır uğruna mücadele ettiğimiz evrensel değerler için, halkların bir arada özgür yaşamı için, eşit bir kardeşlik ve demokratik bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün de kararlı, umutlu, heyecanlı ve hazırız. Gönüllüyüz, istekliyiz, hevesliyiz" ifadelerini kullandı.

'HERKESİ CESUR OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kürt meselesinin çözümünü ve Türkiye'nin demokratikleşmesini, bütün siyasi çelişkilerin üzerinde tuttuklarını aktaran Doğan, "Rolümüzün, misyonumuzun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasinin, bu soluk alamayan halimizin, ancak soluklanabileceği yerin; gerçek, sahici, hakiki bir barış olduğunun farkındayız. Sorumluluktan kaçmıyoruz. Bilakis, herkesi en az bizim kadar risk almaya, sorumluluk almaya, cesur olmaya davet ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun, yapmamız gereken siyaset alanını genişletebilmektir ve bu ciddiyet gerektirir, bu sahicilik gerektirir, bu cesaret gerektirir, bu özveri gerektirir, bu fedakarlık gerektirir, bu göze alabilmeyi gerektirir ve biz bunun için buradayız" diye konuştu.

'SİLAHLARIN TÜMDEN DEVRE DIŞI KALMASINI İSTİYOR'

Doğan, yeni sürecin herkese sorumluluk yükleyeceğini söyledi. Doğan, bölücü terör örgütü elebaşının, silahların tümden devre dışı kalmasını istediğini söyleyerek, "Bu hafta boyunca birtakım gelişmelere birlikte tanıklık ettik. Önce İmralı'da DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile görüştü, akabinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleşti. Nihayetinde bugün bir video mesaj geldi. Birkaç gün içerisinde silahların tümden devre dışı kalması için bir ilk adıma hazırlanılıyor. Bunun çabası ve mücadelesi onlarca yıldır sürüyor. Sesi bugünkü kadar koşullar el vermediği için yankılanmamış olsa da bugün ulaştığımız noktanın ardında onlarca yıllık bir çaba, uğraş, emek ve mücadele olduğunu hatırlatmak isterim. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu yarım kalmamalı. Bu tarihi eşikte yapılması gereken her şey ama her şey demokratik siyaset alanını genişletmeye dönük bir biçimde yapılmalı" dedi.