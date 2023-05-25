Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim, teşekkür etmelisin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan, büyük bir sürprize imza attı. İkinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, tercihini Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

"ÇIKSIN BİZE TEŞEKKÜR ETSİN"

TRT Haber canlı yayınına katılan Sinan Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendileri sayesinde ikinci tura kaldığınöı savunan Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Siz bugün 2. tura kaldıysanız bu, Sinan Oğan sayesindedir. Bunun farkında mısınız? Cumhurbaşkanlığı kazanmaya dair en ufak bir umut vermemişsiniz. 2. tura kalmışsanız bugün, bizim sayemizdedir. Hala çıkmış bize bir şeyler söylüyorsunuz. Sana ikinci şansı ben verdim. Çıksın bize teşekkür etsin." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN HİÇBİR TALEBİM OLMADI"

Sinan Oğan şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'ydi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı.

"HDP KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ ORTAYA KOYDU"

Bugün itibarıyla HDP sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP biz desteklemiyoruz deseydi, Kürt vatandaşlarımız istediğine verebilirsiniz deselerdi ben anlayabilirdim. HDP kurumsal bir şekilde desteğini ortaya koymuştur.

"HDP'NİN OLDUĞU YERDE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ OLMAZ"

3 sene önce yola çıktım ben ve 3 sene önce HDP Türk siyasetinin kilit noktası olmaktan kaldıracağız demiştir. HDP'nin olduğu yerde Türk Milliyetçileri olmayacaktır. Göreceksiniz."