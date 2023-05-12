Sinan Oğan, seçime ilişkin kritik mesaj: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz - Son Dakika
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Sinan Oğan, seçime ilişkin kritik mesaj: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz

12.05.2023 12:37

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin ardından adaylıktan çekileceği ileri sürülen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan canlı yayında kritik mesajlar verdi. Oğan, "Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Son iki üç gün içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağı haline getirmiştir. Ben de diyorum ki biz büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekilmesi kamuoyunda bomba etkisi yaratırken, İnce'nin ardından ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceği yönünde iddialar sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BİZ BIRAKIN ÇEKİLMEYİ İKİNCİ TUR İÇİN İDDİAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularına yanıt veren Oğan, konuyla ilgili "Birçok şeyi kendim yapıyorum. Arkadaşlarımızla kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Sayın Erdoğan ve sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin. Böyle bir şey asla yok. Sabah Adana'daydım. Bir muzlu süt içmeye gittik. Kafeye gittiğimizde baktık ki miting olmuş orası. Dün Osmaniye'de muazzam ilgi vardı. 1 saat uçakta geçirdik. Birisi bir tweet atmış 'Sinan Oğan çekiliyor'. Allah'tan korkun. İsmail Bey'e yazdım, 'çok ayıp ediyorsun' dedim. İsmail Bey beni her zaman arayabilen gazeteciler. İnsanlar atıyorlar. Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Son iki üç gün içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağa haline getirmiştir. Ben de diyorum ki biz büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde" ifadelerini kullandı.

"BEN BİRİLERİNİN YEDEK ADAYI DEĞİLİM"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk milliyetçileri üzerinden hesap yapmaması gerektiğini de söyleyen Oğan, "Ben birilerinin yedek adayı değilim. İddialı bir adayım. Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin oyunu alan bir aday. Türkiye'de sosyal demokratların oyları yüzde 30 olur. Sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar 'Ben Türk milliyetçisiyim' desin, hatta Başbuğ Alparslan Türkeş'in her yere yazdığı 'Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin' sloganını yazsın. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçileri üzerinden hesap yapmasın. Sayın Bahçeli istediği kadar söylesin. MHP içindeki Türk milliyetçiliğinin oyunun Sayın Erdoğan'a gitmeyeceğini söyleyebilirim. Türk milliyetçilerinin oyu 30'dan başlar. Kendi sosyal tabanımı, oy tabanımı neden bırakıp birinin teklifine kanıp gideyim ki? Sinan Oğan ne zaman pazarlık içinde oldu ki? Sinan Oğan bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayıdır, ceviz kabuğundan çıkmadı ki?" diye konuştu.

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Sinan Oğan: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz Sinan Oğan: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan, seçime ilişkin kritik mesaj: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz - Son Dakika


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