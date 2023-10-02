Sırbistan, Kosova sınırındaki asker sayısını düşürdü

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Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic, Kosova sınır hattındaki ordu mensuplarının sayısının 8 bin 350'den 4 bin 500'e düşürüldüğünü açıkladı. Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'ın, Kosova sınırına 'benzeri görülmemiş' şekilde askeri yığınak yaptığını bildirerek, Belgrad yönetimini 'güçlerini geri çekmeye' çağırmıştı.

"BÖYLE BİR DURUMUN YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic ile Genelkurmay Başkanı Mojsilovic, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'deki çatışmalara ilişkin başkent Belgrad'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vucevic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den, Sırp ordusunun Kosova'nın kuzeyine girmesi yönünde emir alması durumunda bunu profesyonel şekilde gerçekleştireceğini ve bunun NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) yetkililerinin bilgisi dışında olmayacağını belirterek, böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını söyledi. KFOR'un bölgede önemli bir rol oynaması gerektiğine inandıklarını dile getiren Vucevic, Kosova polisinin Sırbistan'da üretilen silahları kullandığını öne sürdü.

"ORDU MENSUPLARININ SAYISI 8 BİN 350'DEN 4 BİN 500'E İNDİRİLDİ"

Genelkurmay Başkanı Mojsilovic de ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, "Sırbistan'ın Kosova sınır hattına asker yığdığı iddialarının" doğru olmadığını savundu.

Sırbistan ordusunun henüz "Savaşa hazır ol!" emri almadığını belirten Mojsilovic, kara güvenlik bölgesindeki sınır hattını korumak adına ordunun angajmanını arttırdığını kaydetti.

Mojsilovic, Kosova sınır hattında 25 Eylül'de 8 bin 350'ye çıkartılan ordu mensuplarının sayısının bugün itibarıyla 4 bin 500'e indirildiğini duyurdu.

Ayrıca Mojsilovic, 24 Eylül'deki çatışmada Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını açıklayan Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in Sırbistan'da düzenlenen hiçbir askeri eğitime katılmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.