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Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ın merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölge, 27 Kasım- 11 Aralık tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Bu kararın, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Şırnak\'ta 14 bölge \'geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi
27.11.2023 - 10:42,  Güncelleme: 10:46
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ŞIRNAK'ta merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölgenin, 27 Kasım- 11 Aralık tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ın merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin, 27 Kasım- 11 Aralık tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Deresi, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya, Tanin Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Kasım (Dahil) - 11 Aralık (Dahil)  tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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