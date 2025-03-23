Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan ilk mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan ilk mesaj

Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan\'dan ilk mesaj

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından kayyum kararına ilişkin bir paylaşım yapıldı. Şişli halkına seslenilen paylaşımda, "Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet" ifadeleri yer aldı.

23.03.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.

YERİNE KAYYUM ATANDI

Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın yerine Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

ŞAHAN'DAN İLK MESAJ: ŞİŞLİ SİZE EMANET

Kayyum kararının ardından Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli Şişli Halkı, 19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır. Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet."

Şişli Belediye Başkanı Şahan Tutuklandı, Yerine Kayyum Atandı

Resul Emrah Şahan, Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Medya, Şişli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan ilk mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    Yaptığı suça birşey demeyip, atanan kayyuma laf etmekte ne bileyim... 42 19 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    suçlu arıyorsan en başta. zamanında fetö ile işbirliği yapıp sonra kandırılanlar. onların yanında suçlu aramakta ne bileyim 3 5
  • Abuzer Kadayıf:
    O pil bitti 27 10 Yanıtla
  • dkmbhr6zsq:
    şişli nün emanet edildiği makam. belli dur bakalım işçiler ne olacak o aldığınız dızolar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:39:10. #7.11#
SON DAKİKA: Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan ilk mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement