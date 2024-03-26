İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Yürütülen soruşturmayla ilgili Şişli Belediye Başkanı Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Kılıç "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek. Daha önce Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli" sıfatıyla beyanı alınmıştı.
Bazı sosyal medya hesaplarında, " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntüler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.
Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.
Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.
Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, beyanları alınan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'la birlikte şüphelilerin sayısı 10'a yükselmişti.
Son Dakika › Politika › CHP'de 'para sayma' soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması gerektiğini söyledi. Akyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti düşmanlığının partiyi yok olmaya götürdüğünü ifade etti ve ittifakın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Güvenlik kaynakları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaparak Rusya'ya geçtiklerini tespit etti. Saldırganlar, ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'yi tercih etmişlerdir. DEAŞ'ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine devam edecektir.
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