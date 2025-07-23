Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi - Son Dakika
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Politika

Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi

Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
23.07.2025 09:01
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BBP'nin ''DEM Parti kendini feshetmeli'' çağrısına DEM Parti sert yanıt verdi: ''Asla geri adım atmayacağız.'' BBP ise açıklamasında DEM Parti'yi terörle ilişkili olmakla suçlayarak, ''Terörün siyasallaşmasına izin vermeyeceğiz'' dedi. Karşılıklı açıklamalarla siyasi gerilim tırmandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) arasında siyasi tansiyonu yükselten sert bir polemik yaşandı. BBP'nin "DEM de kendini feshetmeli" yönündeki çağrısı, DEM Parti cephesinde sert bir yanıtla karşılık bulurken, BBP de bu açıklamaya aynı sertlikte yanıt verdi.

DEM PARTİ: PARTİMİZİ FESHETMİYORUZ, YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR

DEM Parti tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, BBP'nin çağrısına şöyle yanıt verildi: "DEM Parti; halkların eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış mücadelesinin adıdır. Milyonların iradesidir. Bir tabela değildir, geçici hiç değildir... Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla yolumuzu kesmeye çalışmaktan vazgeçin. Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız."

"KİMDEN EMİR ALDIKLARINI GAYET İYİ BİLİRİZ"

BBP ise yaptığı kapsamlı açıklamayla, DEM Parti'yi terörle ilişkili bir geçmişe sahip olmakla suçladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyük Birlik Partisi olarak bu ülkede kimin neye hizmet ettiğini, hangi sözün kim adına söylendiğini, hangi yapının kimden emir aldığını gayet iyi biliriz. PKK, kırk yıldır bu millete ve devlete, çevirdiği namlularla bedel ödetiyor. DEM Parti ise bugün hâlâ bu terör örgütünün siyasi aparatı olarak, dökülen kanı 'bedel ödedik' diyerek meşrulaştırma gayreti içinde.

"MİLLETE YENİ BİR İHANETİN ADIDIR"

Düne kadar feshedildiği söylenen örgütü açıkça kınamayanlar, bugün de o örgütün diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Terörle arasına mesafe koyamayan DEM, hâlâ örgüt refleksiyle hareket ediyor, hâlâ o zihniyetin, o yapının, o talimat zincirinin içinde siyaset yürütüyor. Bu millet kimin bedel ödediğini bilir. Dağda, sokakta, okulda, pazarda, asker ocağında; hain pusularda, bombalı eylemlerde, mayınlı tuzaklarda binlerce şehit veren bu millet, teröre karşı dururken asıl bedeli kendi ödedi. Şehitlerimizin kanı yerdeyken, anaların gözyaşı kurumamışken, milletin iradesine karşı silahla yürüyenlerin bugün çıkıp 'yürüyüşümüz sürüyor' demesi, millete yeni bir ihanetin adıdır.

"MİLLET ARTIK İSİM OYUNLARINA KARNINI DOYURDU"

Biz ne dedik? Yanlış bir şey mi söyledik? Zaten bitme noktasına gelmiş PKK'yı, başka hedefler için gözden çıkaran KCK ve onun yurtdışındaki türevleri, milyarlarca dolarlık kirli narko-finansla ayakta durmaya çalışan bu yapı kendisini feshetmiş gibi davranıyor. Gerçek budur. Bunların arkasında sıralanan DEM Parti ise terörle ilişkili aidiyetlerini reddetmeden, sadece 'tabela değiştirerek' siyaset yapmaya kalkıyor.

Bu yetmez! Bu millet artık isim oyunlarına karnını doyurdu.

Biz ne dedik: Kendinizi, bu yapıyı ve bu zihniyeti "koşulsuz" olarak feshedin! Bu ülkenin birliğine kast etmiş hâlâ bu devlete koşul üreten bir zihniyet kendilerini "tam" olarak arındırmadan siyaset alanında yeri olamaz, siyaset yapmayı kendi ayrılıkçı ve bölücü fikirleri için araç olarak kullanamaz!

"DEM'İN 'BEDEL ÖDEDİK' SÖZÜNÜN KARŞILIĞI ŞUDUR..."

DEM Parti'ye çağrımız sadece hukuki değil, ahlaki, vicdani ve millî bir çağrıdır. PKK'yla bağlarını hiçbir zaman koparmamış, kadrosundan söylemine kadar örgüt zihniyetiyle hareket eden, fırsat bulduğunda devletin kurucu iradesine racon kesmeye kalkan bu yapının sadece kendisini değil, taşıdığı zihniyeti de tasfiye etmesi şarttır. Bu çağrıyı polemik için yapmadık. Bu söz nefretten değil, devlete, millete, şehide ve vatana olan sadakatten doğmuştur.

Büyük Birlik Partisi, teröre ve terörün siyasallaşmasına dün olduğu gibi bugün de karşıdır. Sessiz kalmak, sineye çekmek Kürdüyle Türkmen'iyle bu millete ihanettir. DEM'in 'Bedel ödedik' sözünün tercümesi şudur: 'Bu devlete ve bu millete bedel ödeterek geldik, şimdi de bu geçmişi hak gibi göstermeye çalışıyoruz.'

Buna elimizden geldiğince izin vermeyeceğiz. Partimiz 32 yılı aşkın süredir kesintisiz şekilde faaliyet göstermektedir. Türkiye'deki siyasi çalkantılar, iktidar değişimleri, parti kapatmaları, darbe süreçleri arasında istikrarla varlığını koruyan, terör örgütü ve türevleriyle hiçbir şart ve zeminde yan yana gelmemiş, en önemlisi memleket sevdası istikametinde siyaset yapan kurucu liderini şehit vermiş tek "milli/manevi" eksenli parti Büyük Birlik Partisi olmuştur.

Büyük Birlik Partisi sözünün sonuna kadar arkasındadır. Bu ülkenin birliğini, kardeşliğini ve istiklalini hedef alan her yapının karşısında, hem meydanda hem hukuk önünde dimdik durmaya devam edecektir."

Büyük Birlik Partisi, DEM Parti, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Talat Yelbuz:
    BBP DIYE BIR PARTI MI VAR 61 18 Yanıtla
    Ahmet erkil:
    kurt diye bişey yoktur insan vardır olmayı ogrenecekler 2 8
  • Hakim ATMACA:
    Olan ibrikçi başı testi acaba Kürtler olmassa seni kimse vececi yapmaz 20 39 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    günaydın bbp 51 6 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Bir ulkeye ya dinci partiler yada irkci partiler zarar verir Bir Yunan ata søzu 39 12 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Destici atıp tutuyorsun ama yine Cumhur ittifakındasin omurgasız 16 3 Yanıtla
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