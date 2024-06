Siyasi partilerde bayram ziyareti gerçekleştirildi

Politika

Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Siyasi parti temsilcileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu. Ziyaretçiler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. AK Parti'yi HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve heyeti ziyaret etti. Belgin Uygur, bütün milletin ve HÜDA-PAR ailesinin bayramını kutladı.

HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gazze meselesinin unutulmamasının önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin gündeminde şu anda yeni bir anayasa olduğunu belirten Demir, "Yediden yetmişe hepimizin faydasını, gerekliliğini ihtiyacını kabul ettiği bir çalışma. Yeni yüzyıla yepyeni bir anayasayla girmek başlamak hepimizin içinde olan bir ukde haline geldi. Toplumsal mutabakatın kardeşliği için, birliğin, beraberliğin tesisi için gerekli. Türkiye'nin cunta anayasalarıyla yönetilmesinin zamanının geçmesi gerekiyor, bu rutini kırmamız lazım. Kucaklayıcı, şeffaf, bütün aidiyetleri, bütün farklılıkları kuşatabilen, herkesin işte tam bu benim anayasam diyebileceği bir çalışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bütün dünyanın önünde Filistin'de soykırım yaşandığını ifade eden Uygur da, "Bu zamana kadar dünyanın neresinde bir zulüm varsa Müslümanlar, insanlar zulüm görüyorsa en güçlü haykırış aslında Türkiye'den geldi. Yine Gazze meselesinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası mecralarda en gür ses ile bu soykırımın, bu vahşetin bir an önce durması gerektiği, terör devleti İsrail'in durdurulması gerektiği, orada acilen bir ateşkesin sağlanması ve iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesi gerektiği, insani yardım noktasında, ticaret noktasında ve bu soykırım suçunun uluslararası hukuk anlamında yargılanması noktasında Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye olarak bütün gücümüzle, bütün mazlum coğrafyalarda Müslümanların uğradığı zulme karşı sessiz kalmayıp, gür haykırışımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anayasa konusuna da değinen Uygur, "Türkiye'nin artık bu darbe anayasalarından, cuntacıların anayasalarından kurtulması noktasında bir gerçeklik var bunu kimse inkar edemez. Bu noktadaki çalışmalarımız da yine güncelliğini korumakta. Son hızıyla devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nden ziyaret

AK Parti'yi Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Şehzade Selçuk Geyveli ve heyeti ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi camiasının, vatandaşların ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Uygur, bayramın, bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Geyveli, "90'lı yıllarda Avrupa'nın ortasında bu yaşanır mı dediğimiz bir insanlık dramının, bugün 21'inci yüzyılda burnumuzun dibinde yaşanması içimizi acıtıyor. İnşallah, güçlü ve ayağa kalkmış olan bir Türkiye'nin bu gibi soruları çözmek ülkemize ve bizlere nasip olur. Bayramı istediğimiz gibi yaşayamamızın sıkıntıları var ama inşallah bunları da ülkemiz aşar diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Hükümetten asgari ücret konusunda beklentileri olduğunu vurgulayan Geyveli de "Asgari ücretin yoksulluk sınırına yükseltilmesini, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine gelmesini temenni ediyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerinin, alın terlerinin değerinde karşılık bulmasını ve mağdur olan kesimlerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında yeni ek yükler, vergiler, faizleri yükseltilmesi değil de biraz daha halka refah sağlayacak, nefes almasını sağlayacak çalışmaların yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa konusundaki düşüncelerini ilgili mercilere ilettiklerini söyleyen Geyveli, bir diyalog kurulduğunu ve bunları oturup konuşmanın millet adına faydalı olacağını belirtti.

Türkiye'nin bütününü ilgilendiren konularda diyalog ve istişare kanallarının açık olması gerektiğine inandıklarını bildiren Uygur, "Türkiye'nin bu darbe anayasasından bir an önce kurtulmaya ihtiyacı var. Aslında siyasetin, milletimizin her bir ferdine borcu, inşallah önümüzdeki süreçte de bu Meclisimize nasip olur. Hep birlikte, toplumumuzun bütün kesimlerinin her bir ferdini temsil eden, her bir ferdinin kendini bulduğu bir anayasayı milletimize hep birlikte kazandırırız" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Geyveli de "Genel Başkanımızın her zaman ifade ettiği gibi doğruya doğru, yanlış yanlışa. Doğru olan politikalarınızda sizin yanınızda olacağız, yanlış olanlara da eleştirilerimizi doğal olarak sürdüreceğiz" dedi.

İYİ Parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Genel İdare Kurulu Üyesi Kevser Ofluoğlu ve heyeti de AK Parti'yi ziyaret etti. Belgin Uygur, bütün milletin ve İYİ Parti ailesinin bayramını kutladı. Uygur, kadın erkek omuz omuza siyaseti de güzelleştirip o diyalog kanallarını da nezaket çerçevesinde güçlü bir Türkiye yolunda hep birlikte yola devam devam edeceklerini belirtti.

Ofluoğlu ise kadının önemine dikkat çekerek, "Kadının güçlendirdiği, kadının rol modeli olması, karar verici mercilerde yer alması ile kadının güçlü olmasıyla toplum daha da güçlü olacak" dedi.

Bayramlaşma dolayısıyla AK Parti'yi BBP, Vatan Partisi ve DSP heyetleri de ziyaret etti. - ANKARA