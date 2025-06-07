Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşma ziyaretinde AK Parti heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Miletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ve Parti Meclis Üyesi Fatma Koçyiğit Öner yer aldı. Heyetler konuşmalarından önce bayramlaştı.

Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak, bayramın barışın, kardeşleşmenin önemli bir hukukunu da oluşturduğuna dikkat çekerek, insan olarak, toplum olarak sorunları konuşarak çözmenin yollarını her zaman bildiklerini belirtti. Önemli ve tarihi bir süreçten geçtiklerini belirten Balsak, "Ekim süreciyle beraber Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu paradigmalar ve sonrasında Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısıyla bunu tamamladığı bir süreç. Aynı zamanda partimizin hukukunda zaten destek sunduğunu biliyoruz. Tabii bunu sürdürmek kararlı bir şekilde sürdürmek, şeffaf bir şekilde tabii ki bu toplumun gözü önünde ve sahibi çıkmak. Bu barış toplumlarını yeşertmek. Çünkü toplumda, bizim kendi Anadolu coğrafyamızda zaten var olanı yeşertmeleri belki de bir filizlendirmek amaç olmalı" diye konuştu.

Bu sürece tarihi sorumlulukla yaklaştıklarını ifade eden Balsak, "Bizim kendi partimiz bugüne kadar bu sorumluluğun taşıyıcılığın sağladığını bugüne kadar da getirdi. Tabii ki bu sorumluluk hepimize düşen bir sorumluluk. ve en önemlisi de bunun meclis temelinde tartışılmasını, çözüm getirmesini çok önemsiyoruz. Yani meclisin anlatacağı çok şey var. Bu kardeşliği bir arada sağlayan bir yer olarak sorumluluk çözüm yeri olarak görüyoruz aslında. Biz de bu bayramların umarım barışa bu inşa edecek süreçlere evirilmesini arzuluyoruz. Çabamız, gayretimiz de bu yönde. Umarım bayramlarda bunu daha fazla yetiştirir ve buna vesile olur diyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu hatırlatarak MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tarihi bir çağrı yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir irade koyduğunu bildiren Uygur, "Yapılan görüşmeler neticesinde İmralı'dan bir çağrı ve akabinde örgütün kendini ve silahın teslimiyle ilgili bir açıklamasıyla aslında süreç devam etti ve çok büyük bir aşama kaydedildi. İnşallah gelinen noktada tabii ki silah bırakma noktasında teslim etme noktasında sahada somut adımların atılmasıyla birlikte sizin de ifade ettiğiniz gibi çünkü 86 milyonun bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle, bütün görüşlerimizle bu ülkenin, bu toprakların insanlarıyız ve kardeşiz. İsimlerimiz, görüşlerimiz ne kadar farklı olsa da hepimiz Türkiye'yiz, hepimiz kardeşiz. Bu manada tabii ki 23 yıldan beri demokratikleşme ve hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi noktasında büyük kazanımlarımız oldu, büyük mücadelemiz oldu, vesayetle büyük mücadelemiz oldu. İnşallah önümüzdeki yeni süreçte kardeşliğimiz daha da pekiştirilerek, daha da güçlendirilerek demokratik zeminde bütün diyalog kanalların açık tutulmasıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tarihi bir fırsat. On yıllarca enerjimizi bu noktada yoğunlaştırdık. Bu gelinen noktada bu aşamaların katedilmesiyle enerjimizi daha güçlü ve büyük Türkiye'den yana kardeşliğimizin daha da güçlendirilmesi ve pekiştirilmesinden yana sorunlarımızı, meselelerimizi siyaset zemininde karşılıklı konuşup, görüşüp, tartışıp, istişare ederek sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bir istişare ve milletin iradesinin aslında vücut bulduğu yer burada konuşup tartışarak inşallah meselelerimizi çözümler üreterek, yeni anayasamızı toplumun bütün kesimlerinin, bütün fertlerinin kendisini içinde bulacağı sivil ve katılımcı bir anayasa olması noktasında gayretlerimizi sonuçlandırarak inşallah hep birlikte yeni Türkiye yolunda yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diğer siyasi parti heyetleri

HÜR DAVA Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, Hamdin Aslan ve Genel İdare Kurulu üyesi İbrahim Sevgili yer aldı. Anavatan Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Alihan Kansu, MKYK üyesi Bahadır Han Durum, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Arslan yer aldı. Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, MKYK üyesi Muhsammed Sadık Yılmaz, MKYK üyesi Hatice Açıl Akan yer aldı. DSP'de Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Parti Meclisi üyesi Doğukan Çetin, Parti Meclisi üyesi Ahmet Önal yer aldı. İYİ Parti'de Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, Genel İdare Kurulu üyesi Emel Bilenoğlu, Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Yiğitcan Yıldırım yer aldı. Vatan Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, MKYK üyesi Murat Demirbaş ve Öncü Gençlik GYK üyesi Elif Beyza Tekin yer aldı. Doğru Yol Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Turan ve Erkan Atan yer aldı. - ANKARA