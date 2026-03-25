Siyasi Partilerden Güçlü Temas

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanları ile grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve aynı kazada hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurusunu yaptığı "e-Avukat" uygulamasını değerlendiren Ekmen, "İlk etapta haftada iki kez 30 dakikalık uzaktan görüşme imkanı bir kolaylık gibi gözüküyor. Ümit ediyoruz ki kolaylık gibi gözüken bu öneri zaman içerisinde Sayın Bakan'ın ayağının tozuyla ifade etmiş olduğu avukatların görüş hakkının yasal bir düzenlemeyle kısıtlanması gerektiği görüşünün bir dayanağına dönüşmez." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarken "ölümünün üzerindeki sır perdesinin hala kaldırılmadığını" dile getirdi.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere değinen, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, TBMM'nin çıkardığı bir kanunu "askıda tuttuğunu" iddia eden Poyraz, "Getirdiğiniz her kanunu, daha sonra yaptığınız başka bir kanunla mülga ediyorsunuz. Vatandaş artık bir kanun geldiğinde, gelen her kanunun her maddesinden işkillenir hale gelmiş durumda. İktidarınızın itibarı gerçekten umurumuzda değil ama hepimiz için önemli ve kıymetli olan devletin itibarı." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, böyle bir dönemde milli birlik ve iç cephenin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda "jeopolitik düşünce ve stratejik bir akılla örülmüş bekanın tahkimi" olduğunu belirten Akçay, terörü bitiren Türkiye'nin bölgesel fırtınalara karşı çelikten bir güç ve irade kazanacağını aktardı."

Akçay, Mescid-i Aksa'da yaşananların yalnızca inanç değil, aynı zamanda hukuk, tarih ve insanlık meselesi olduğunu belirterek, kutsal mekanların statüsünü zorla değiştirmeye dönük her girişimin bölgesel barışı daha da zedelediğini vurguladı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ablukaya almaya ve "Müslümanların ibadet hürriyetlerini namluların gölgesinde boğmaya cüret ettiğini" dile getiren Akçay, "Şunu herkes çok iyi bilmelidir: Kudüs, siyonizmin at koşturacağı bir tatbikat alanı değil, İslam'ın çiğnetilemez namusudur. Gazze'de emzikli bebeklerin kanı üzerine kurulan hiçbir emperyalist düzen iflah olmayacaktır. Türk milleti, mazlumun ahını arşa yükselten bu zulmün karşısında hakkın gür sesi olmaya devam edecektir. Soykırımcılar tarih ve adalet önünde mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davanın görülmeye başlandığını belirtti.

Olayla ilgili suçlunun sadece fabrika sahibi olmadığını söyleyen Koçyiğit, "Mesela yıkım kararı uygulanmayan bina kimin sorumluluğunda? 'Ruhsatı veren kim, denetimi yapmayan kim, göz yuman kim, İŞKUR binasının dibinde bu üretim yapılırken sessiz kalan kim?' sorularını sormak zorundayız ki bir daha insanlar yanarak yaşamlarını yitirmesin. Bunları sormamız topluma, emekçiye karşı borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerine değinerek, açıklanan verilerin gerçek olmadığını iddia etti.

Geçen sene, 2024'e oranla 1,5 milyon kişinin daha işsiz kaldığını ileri süren Emir, "İktidara sesleniyorum, duyun bunu. Son bir yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1,5 milyon vatandaşımız daha işsiz kalmış, işsizlik artmıştır. TÜİK, gerçekleri saptırmaktadır, gerçekleri söylememektedir." dedi.

Türkiye'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıyla başlayan savaşa hazırlıksız yakalandığını savunan Emir, hükümetin hava savunma sistemine yönelik planlamasını eleştirdi. Emir, "Bugün topraklarımızın hava savunmasını NATO Patriotlarına terk eden bir iktidar var. NATO Patriotları olmasa Türkiye'nin hava savunması yok. Cumhurbaşkanının 'Onların Demir Kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz var' dediğini anımsarsınız. Nerede Çelik Kubbe, niye savunmuyor bizi? Nerede S-400'ler, nereye koydunuz, niye çalıştırmıyorsunuz? 2,5 milyar doları o çöp yığınına nasıl verdiniz ve bunun hesabını vermekten nasıl kaçacaksınız?" diye konuştu.

"Bütün İslam alemi ve Türkiye olarak şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17. yılında rahmet ve minnetle andı.

Gül, Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den İran'a kadar İsrail'in imza attığı tüm eylemlerin kirli, yayılmacı bir ajandanın birer parçası olduğunu belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim alanlarını genişleterek yeni bir işgal girişiminde bulunduğunu anlatan Gül, bu adımları şiddetle kınadıklarını ve asla kabul etmediklerini vurguladı.

Gül, İsrail'in aynı yıkım stratejisini Lübnan'da da ortaya koyduğunun bildirerek, "Lübnan'ın da Gazze'leşmesine yönelik yapılan müdahaleleri asla kabul etmiyoruz. Yaklaşık 1 milyon kişinin evini terk ettiği, ülkesini terk etmek zorunda kaldığı bu işgal girişimlerinin son bulması insanlık onuru adına elzem bir durumdur. Keza, bayram namazında Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurulması, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bu mahzunluğu da ayrıca İsrail'in hesabını vereceği hukuksuz ve gayri insani bir diğer terör, işgal girişimidir. Bunu da bütün İslam alemi ve Türkiye olarak şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman mazlumlar için de bir şemsiye ve sarsılmaz bir kalkan olmaya devam edeceğini dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in haklı davasının yanında olan tutumunu her platformda en güçlü şekilde ifade ettiğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırılara karşı olduklarını başından beri söylediklerini ve söylemeye devam ettiklerini kaydeden Gül, şöyle konuştu:

"İsrail'in yayılmacılığının asıl sorun olduğunu hep ifade ediyoruz. Keza Körfez ülkelerine yapılan saldırıyı da kabul etmediğimizi yine ifade ediyoruz. Tüm bu gelişmelerde bizim temel yaklaşımımız vatandaşlarımızın birliği, dirliğidir. Türkiye tüm bu süreçte de doğrunun, vatandaşlarının birliğinin, beraberliğinin ve mazlumların yanında olan tutumunu sürdürmektedir. Milletimiz çok iyi biliyor, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye meydan okumalara karşı stratejik akılla, 86 milyonumuzun dimdik bir şekilde huzur içerisinde yaşaması için verilen mücadelenin adıdır. Biz, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz, milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, milletimiz el ele bu ateş çemberinden de ülkemizi, milletimizi en güçlü bir şekilde koruyacağız ve daha güçlü bir Türkiye'ye doğru yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."