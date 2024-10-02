Soma İşçileri Ankara'da Destek Aradı

Politika

Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya yürüyen bir maden ocağı işçileri TBMM'de CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleriyle basın açıklaması yaptı.

Soma'dan 25 Eylül'de yola çıkarak Ankara'ya yürüyen bir grup maden işçisi, CHP, DEM Parti ve TİP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'e geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, işçilerle yaptığı basın açıklamasında Mecliste işçilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. İşçilerin 35 gündür işlerini geri almak için mücadele ettiklerini anlatan Emir, "6 işçi sendikaya üye olduğu için, örgütlü olmak istediği için işten çıkarıldı. Bu madenin sahibiyle görüşme sağlayamadılar. Talepleri çok doğal, basit taleplerdi. Görmezden gelindiler." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de işçilerin mücadelesinin değerli olduğunu söyledi. İşçilerin, tüm Türkiye'nin bu konudaki duyarlılığını artırdığını ifade eden Temelli, "Sokakta verilen mücadelenin Meclisle buluşması çok önemli. Maden işçilerinin yaşadığı mağduriyet belki de Türkiye'de yaşanan en büyük mağduriyetlerden biri. Yaşam ve çalışma koşulları ile ortaya çıkan her türlü hak mahrumiyetinin en kristalize örneğini maden işçilerinde görüyoruz." dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da işçilere destek verdi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşeceklerini söyledi.