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Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor - Son Dakika

Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor

13.12.2021 09:23
Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor

ORC kamuoyu araştırma şirketi, 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece AK Parti, CHP ve İYİ Parti geçiyor.

ORC kamuoyu araştırma şirketi, 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

"Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankete göre, sadece 3 parti yüzde 10 barajını aşabiliyor.

Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor

Türkiye genelinde 41 ilde toplam 3 bin 920 kişi ile görüşülerek yapıldığı belirtilen araştırmada AK Parti yüzde 30,3, CHP yüzde 25,5 ve İYİ Parti yüzde 15,9 oy alıyor.

MHP VE HDP BARAJ ALTI ÇIKTI

MHP'nin yüzde 8,8 ve HDP'nin yüzde 8,1 ile baraj altı kaldığı araştırmada, DEVA Partisi yüzde 3,3 oranına sahip. Gelecek Partisi ise oyu ise yüzde 3,0.

Bu sonuçlarla AK Parti-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,1 iken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 41,4 olarak çıkıyor.

Saadet Partisi'nin yüzde 1,4 oy aldığı ankette, Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,2 ve Muharrem İnce'nin başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi yüzde 1,0 oy alabiliyor.

Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor

Seçim sandığı, Seçim anketi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor - Son Dakika
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