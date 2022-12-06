Metropoll son anketini paylaştı! Erdoğan'ın kime karşı ne kadar oyu var? - Son Dakika
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Metropoll son anketini paylaştı! Erdoğan'ın kime karşı ne kadar oyu var?

07.12.2022 00:31

MetroPOLL Araştırma şirketinin son anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu senaryoda ise Erdoğan yarışı önde götürüyor.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Metropoll Araştırma, son anketi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 6'lı masanın adayı olarak isimleri öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş çıkartıldı.

ERDOĞAN SADECE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ankette sadece Kılıçdaroğlu'na karşı üstünlük sağlarken, İmamoğlu ve Yavaş'a karşı kaybetti. Erdoğan kasım ayı anketinde yüzde %44,5 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise %39,4 oy aldı. Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun da oy oranları ekim ayına göre düşüş gösterdi.

İMAMOĞLU KÜÇÜK BİR FARKLA ÖNDE

Erdoğan-İmamoğlu yarışında ise aradaki fark %0,9 oldu. Erdoğan %42 oranında oy alırken, İmamoğlu'nun oy oranı ise %42,9 oldu. Erdoğan'ın oy oranı yine ekim ayına göre düşüş gösterirken, İmamoğlu'nun oy oranı ise %0,5'lik bir yükseliş gösterdi.

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YAVAŞ %6,7 FARK ATTI

Erdoğan-Yavaş yarışında ise arada dikkat çeken bir fark oluştu. Erdoğan %39,7 oy alırken, Yavaş ise %46,4 oy aldı. Bu yarışta da Erdoğan'ın oy oranı düşüş gösterirken, Yavaş'ın oy oranı ise İmamoğlu gibi %0,5 yükseldi.

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Son Dakika Politika Metropoll son anketini paylaştı! Erdoğan'ın kime karşı ne kadar oyu var? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metropoll son anketini paylaştı! Erdoğan'ın kime karşı ne kadar oyu var? - Son Dakika
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